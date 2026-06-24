Fuerte operativo en Río Cuarto por una sospecha de material radiactivo: evacuaron a vecinos

El hallazgo de un elemento que podría contener uranio en una planta de reciclaje activó un amplio despliegue de emergencia. Bomberos, fuerzas de seguridad y especialistas trabajaron en el lugar mientras se aguardaban los resultados de las pericias.

Un importante operativo de seguridad se desplegó este martes en Río Cuarto luego de que se detectara un objeto sospechoso en una planta de reciclaje. Ante la posibilidad de que se tratara de material radiactivo, las autoridades activaron protocolos de emergencia y evacuaron a vecinos de la zona.

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La alerta surgió en un predio dedicado al tratamiento de residuos, donde trabajadores advirtieron la presencia de un elemento cuyas características despertaron preocupación. A partir de ese momento, se dio intervención a organismos especializados para evaluar la situación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, personal del DUAR, Policía Federal, Defensa Civil y agentes municipales. Además, se dispusieron restricciones en los accesos cercanos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según informó El Doce, desde la Municipalidad de Río Cuarto explicaron que se pusieron en marcha "de manera inmediata los protocolos preventivos establecidos para este tipo de situaciones" al detectarse objetos que podrían corresponder a "material de características especiales".

El perímetro alrededor de la planta de residuos en la que se encontró el objeto.

Como parte de esas medidas, se delimitó un área de exclusión alrededor del punto donde apareció el elemento sospechoso. El municipio indicó que se realizó el "aislamiento y contención del sector", estableciendo una distancia de seguridad de entre 100 y 150 metros.

La presencia de los equipos de emergencia también obligó a reorganizar la circulación vehicular en el sector. En ese sentido, las autoridades informaron que se implementó un "operativo especial de circulación" con recorridos alternativos para evitar inconvenientes y permitir el avance de los trabajos.

Por disposición judicial, los vecinos ubicados dentro del perímetro de seguridad fueron evacuados de manera preventiva y, al mismo tiempo, quedaron bajo observación las personas que tuvieron contacto directo con el objeto, mientras se completan los análisis técnicos correspondientes.

El objeto sospechoso será analizado por personal especializado

Se confirmó además que especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), provenientes de Embalse, se dirigían hacia Río Cuarto con "el equipamiento técnico específico" necesario para llevar adelante las mediciones en el lugar, quienes tendrán la misión de "determinar la naturaleza de los elementos encontrados", verificar si presentan niveles de radioactividad y definir "los procedimientos a seguir para su eventual retiro".

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la composición del objeto hallado. Por ese motivo, las autoridades insistieron en que todas las acciones desplegadas responden a criterios preventivos y forman parte de los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Mientras continúan las tareas en la planta de reciclaje, el municipio pidió a la comunidad "respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar" y mantenerse alejada del área afectada hasta que finalicen las evaluaciones de los especialistas.