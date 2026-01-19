Conmovedor gesto: permitieron a un fanático con cáncer terminal jugar al GTA 6 antes de su lanzamiento

El joven recibió el oscuro pronóstico de que le quedaban pocos meses de vida y creyó que no llegaría a probar la nueva edición del juego, pero la empresa desarrolladora le cumplió su deseo.

Aunque la industria del gaming puede resultar fría y parecer que se preocupa solo por las ganancias, hay espacio para los gestos de profunda humanidad. Trascendió que Rockstar , la empresa detrás del GTA VI , habría permitido a un fanático con cáncer terminal , con un triste pronóstico de pocos meses de vida, probar el juego antes de su publicación, ante la perspectiva de que podría no llegar al lanzamiento, previsto para noviembre de 2026.

La historia comenzó en diciembre, con Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, quien publicó en LinkedIn un sentido mensaje en el que revelaba que un familiar, luego de varios años de lucha contra el cáncer, había recibido una dura noticia: le quedaban meses de vida .

El hombre explicó que ambos eran grandes fanáticos de GTA, pero que la fecha señalada por los médicos significaba que no podrían jugar a la nueva edición , tras varios años de espera.

"A cualquiera de mis contactos en Rockstar Games y Rockstar Toronto, o a cualquier otra persona que pueda ayudar: Un familiar que lleva años luchando contra el cáncer recibió recientemente la peor noticia posible: le dieron entre 6 y 12 meses de vida ", escribió Armstrong.

"La razón por la que me pongo en contacto con ustedes es porque es un gran fan de GTA y, con esta última actualización, puede que no esté lo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6; en el mejor de los casos, nos dejará el mismo mes . Actualmente vive a tiro de piedra del estudio de Oakville, así que me gustaría que alguno de ustedes pueda organizar una prueba de juego exclusiva para que pueda probar el juego antes de irse . Entiendo perfectamente la necesidad de mantener el secreto en este punto del desarrollo, por lo que, como mínimo, probablemente se necesite un Acuerdo de Confidencialidad", añadió.

La publicación tuvo amplia repercusión y terminó teniendo un desenlace feliz. Semanas después, Armstrong actualizó el posteo con dos líneas más: "El director ejecutivo de Take-Two se puso en contacto con nosotros y estamos esperando la respuesta del equipo de Rockstar para hablar más a fondo sobre esto. Gracias a todos los que nos apoyaron, compartieron la información y contactaron a sus contactos".

Más tarde, añadió: "Actualización final: Hablamos con ellos hoy y recibimos excelentes noticias. Eso es todo lo que realmente puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón".

El desarrollador terminó eliminando la publicación, pero varios usuarios pudieron tomar capturas de pantalla. Esta no es la primera vez que una situación como esta surge en el mundo de los videojuegos, y Rockstar Games ya tiene antecedentes en conceder este tipo de deseos.

En 2018, un jugador con una enfermedad terminal pudo jugar Red Dead Redemption 2 anticipadamente, semanas antes del lanzamiento del juego. Bethesda Game Studios honró la memoria de los fans fallecidos inmortalizándolos en juegos como Fallout 4 y Starfield.