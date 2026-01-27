27 de enero de 2026 Inicio
Murió una reconocida influencer luego de luchar contra el cáncer por tres años

La noticia la confirmó su propia familia a través de las redes sociales de la mujer, que supo documentar los desafíos médicos y de su tratamiento. “Dios, en su infinita sabiduría, ha reunido a nuestra guerrera, quien luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje”, señalaron.

Por
Jessica Daugirdas

Jessica Daugirdas, tenía 35 años y padecía cáncer de colon

Instagram

El mundo de las redes sociales lamenta la muerte de la influencer brasileña, Jessica Daugirdas, quien luchó en los últimos tres años contra un cáncer y documentó los desafíos médicos y de su tratamiento.

La noticia del deceso de la mujer de 35 años la confirmó su familia, a través de su propia cuenta de Instagram donde la influencer solía compartir con sus seguidores su día a día y su emprendimiento personal.

“Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha llevado a nuestra guerrera para que esté con él”, indicaron y agregaron que Jessica luchó “valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje”. El texto cerró con una petición de oraciones y consuelo.

jessica.ins

El texto estuvo acompañado de una fotografía de la mujer en la que aparece sonriente y haciendo un corazón con las manos, reflejando que pese al momento que le tocó atravesar, seguí apostando a la felicidad y fuerza persona.

Daugirdas fue diagnosticada en 2023 con cáncer de colon y en sus redes sociales, compartía ante sus 100 mil seguidores, entre Instagram y Tik Tok, cada etapa de su tratamiento, reflexiones sobre la vida y la enfermedad.

Quién era Jessica Daugirdas

Jessica Daugirdas se hizo conocida en las redes sociales por compartir su día a día en redes, mostrando tanto tratamientos como momentos personales luego que se confirmara su diagnóstico de cáncer de colorrectal.

La influencer relató que el año en el que recibió el diagnóstico fue el más difícil y desafiante de su vida. A partir de ahí, comenzó un complejo proceso de tratamientos que incluyeron una cirugía experimental para preservar su útero, sesiones de quimioterapia oral y radioterapia, además de una cirugía para extirpar el tumor y la posterior reposición del útero.

Todo esto quedó plasmado en fotografías y videos que quedaron colgado en sus redes. Según detalló su hermana Gabi, Jessica, estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados semi-intensivos, bajo estricta vigilancia médica y rodeada de sus seres queridos. El estado de salud se agravó rápidamente, lo que la obligó a suspender la comunicación con sus seguidores.

