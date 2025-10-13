Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Las escapadas con buen sabor se convirtieron en una costumbre entre quienes recorren Córdoba . Y no es para menos: la provincia guarda rincones donde la gastronomía local se mezcla con paisajes serranos y una atmósfera que invita a quedarse más tiempo del previsto. Entre ellos, hay un pueblo que se ganó la fama de preparar los mejores sándwiches del territorio cordobés.

Lejos del ruido de la capital y de los polos turísticos más concurridos, este destino combina la tranquilidad de la sierra con una oferta gastronómica que no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades. Su secreto está en las recetas simples, los productos frescos y la pasión de sus cocineros por mantener vivas las tradiciones familiares.

Recién al llegar a Falda del Carmen , todo cobra sentido. A pocos kilómetros de Alta Gracia, este pequeño poblado del departamento de Santa María tiene un encanto discreto pero irresistible. Las calles tranquilas, los almacenes con historia y el aroma de pan recién hecho dan la bienvenida a quienes llegan buscando algo más que un simple bocado.

Falda del Carmen se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a tan solo siete de Alta Gracia. Rodeada de sierras, ríos y senderos arbolados, mantiene un ambiente sereno ideal para desconectarse. La zona está marcada por su cercanía con la Estación Astrofísica de Bosque Alegre , un observatorio ubicado a más de 1200 metros de altura que permite contemplar el cielo nocturno como en pocos lugares del país.

Almacén de Quito, Falda del Carmen, Córdoba Redes sociales

Qué puedo hacer en Falda del Carmen

Los locales gastronómicos del pueblo se convirtieron en parada obligada para los que buscan sabores auténticos. Entre los más conocidos están Gran Vadori, famoso por sus lomitos y carnes ahumadas; La Pulpería de Achával, que combina recetas criollas con un toque gourmet; y Almacén Quito, donde los sándwiches de jamón crudo y quesos de la zona son casi una institución.

Más allá de su propuesta gastronómica, el lugar invita a recorrerlo con calma. Los visitantes suelen acercarse a la Capilla Nuestra Señora del Carmen, un pequeño templo con gran valor histórico y vistas panorámicas. También hay senderos que bordean arroyos y caminos rurales perfectos para caminatas o paseos en bicicleta.

Además, el cercano Bosque Alegre es un punto ideal para quienes disfrutan del turismo astronómico o simplemente buscan un buen mirador para apreciar el atardecer. En los alrededores, las cabañas y casas rurales ofrecen alojamiento con el estilo típico serrano: techos de tejas, patios con parrillas y aire puro garantizado.

Cómo llegar a Falda del Carmen

Desde la ciudad de Córdoba se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 5 o combinando la RN20 con la RP C45. El viaje no supera los 45 minutos y ofrece un recorrido lleno de curvas y paisajes serranos. También existen líneas de colectivos del Grupo Sarmiento que conectan la capital con Alta Gracia y Falda del Carmen varias veces al día.