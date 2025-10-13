13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Un rincón serrano combina paisajes tranquilos, buena mesa y una tradición gastronómica que sorprende a locales y turistas por igual.

Por
Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches
X @ObservatoriCBA
Los sándwiches de Falda del Carmen.

Los sándwiches de Falda del Carmen.

Turismo Córdoba.

Las escapadas con buen sabor se convirtieron en una costumbre entre quienes recorren Córdoba. Y no es para menos: la provincia guarda rincones donde la gastronomía local se mezcla con paisajes serranos y una atmósfera que invita a quedarse más tiempo del previsto. Entre ellos, hay un pueblo que se ganó la fama de preparar los mejores sándwiches del territorio cordobés.

Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables.  
Te puede interesar:

Esta playa de Brasil está a solo 90 kilómetros de Florianópolis y es un paraíso en el verano

Lejos del ruido de la capital y de los polos turísticos más concurridos, este destino combina la tranquilidad de la sierra con una oferta gastronómica que no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades. Su secreto está en las recetas simples, los productos frescos y la pasión de sus cocineros por mantener vivas las tradiciones familiares.

Recién al llegar a Falda del Carmen, todo cobra sentido. A pocos kilómetros de Alta Gracia, este pequeño poblado del departamento de Santa María tiene un encanto discreto pero irresistible. Las calles tranquilas, los almacenes con historia y el aroma de pan recién hecho dan la bienvenida a quienes llegan buscando algo más que un simple bocado.

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Falda del Carmen, Córdoba

Dónde queda Falda del Carmen

Falda del Carmen se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a tan solo siete de Alta Gracia. Rodeada de sierras, ríos y senderos arbolados, mantiene un ambiente sereno ideal para desconectarse. La zona está marcada por su cercanía con la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, un observatorio ubicado a más de 1200 metros de altura que permite contemplar el cielo nocturno como en pocos lugares del país.

Almacén de Quito, Falda del Carmen, Córdoba

Qué puedo hacer en Falda del Carmen

Los locales gastronómicos del pueblo se convirtieron en parada obligada para los que buscan sabores auténticos. Entre los más conocidos están Gran Vadori, famoso por sus lomitos y carnes ahumadas; La Pulpería de Achával, que combina recetas criollas con un toque gourmet; y Almacén Quito, donde los sándwiches de jamón crudo y quesos de la zona son casi una institución.

Más allá de su propuesta gastronómica, el lugar invita a recorrerlo con calma. Los visitantes suelen acercarse a la Capilla Nuestra Señora del Carmen, un pequeño templo con gran valor histórico y vistas panorámicas. También hay senderos que bordean arroyos y caminos rurales perfectos para caminatas o paseos en bicicleta.

Además, el cercano Bosque Alegre es un punto ideal para quienes disfrutan del turismo astronómico o simplemente buscan un buen mirador para apreciar el atardecer. En los alrededores, las cabañas y casas rurales ofrecen alojamiento con el estilo típico serrano: techos de tejas, patios con parrillas y aire puro garantizado.

Cómo llegar a Falda del Carmen

Desde la ciudad de Córdoba se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 5 o combinando la RN20 con la RP C45. El viaje no supera los 45 minutos y ofrece un recorrido lleno de curvas y paisajes serranos. También existen líneas de colectivos del Grupo Sarmiento que conectan la capital con Alta Gracia y Falda del Carmen varias veces al día.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.

Fin de semana largo: viajaron más turistas que en 2024, pero gastaron menos

Dónde queda este destino, ideal para los amantes de la pesca.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina de río

Dónde queda este hermoso rincón de nuestra provincia.

El destino perfecto para escapar de Buenos Aires y sumergirse en su calma, arquitectura y cultura

Miramar de Anseunza tiene una laguna ideal para descansar.

Viajar a Córdoba: la localidad costera que se roba todas las miradas

Rating Cero

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

últimas noticias

Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables.  

Esta playa de Brasil está a solo 90 kilómetros de Florianópolis y es un paraíso en el verano

Hace 6 minutos
El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

Hace 12 minutos
Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Hace 23 minutos
Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

Hace 34 minutos
Dónde comer los mejores churros de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

Hace 48 minutos