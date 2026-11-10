Confirmaron que Soledad Pastorutti rompió el protocolo en su show al papa León XIV: qué hizo La cantante se presentó en la previa a la misa en el Monumento de los Españoles y cantó para los miles de fieles, que estaban presentes en Palermo. Sin embargo, hubo algo que se salió de las reglas. Agregar C5N en









Confirmaron que Soledad Pastorutti rompió el protocolo. Redes sociales

La cantante Soledad Pastorutti se presentó en la previa de la Santa Misa que el papa León XIV realizó en el Monumento de los Españoles y sorprendió a la gente porque no estaba estipulado. El público presente interrumpió el repertorio habitual, pero hubo un momento que rompió las reglas.

En el marco de la visita del Santo Padre en Argentina, la cantante se presentó el lunes y cantó Entré a mi pago sin golpear y A don ata, la última de estas es un hit a nivel país que representa todo el interior. Sucede que le solicitaron a La Sole que revolee el poncho y ella contó que era muy pesado.

“Este poncho es pesadísimo, pero lo vamos a revolear igual", confirmó tras el pedido del público. Ante la complicidad de los presentes, pidió si alguna persona tenía un pocho para prestarle, pero se las arregló sola.

La Sole se fue de protocolo

La gente lo entendió

Y celebró. pic.twitter.com/vr3VceZfNg — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 9, 2026 Su resolución fue tomar el del propio León XIV: "Sé quién tiene uno para prestarme... Tengo uno por acá que le traje al Papa. Tengo un poncho por acá".

"Vamos a hacer así. Te voy a hacer dos mitad de chacareras a vos, todo para vos", le dijo a la persona que lo solicitó. Fue entonces que soltó el revoleo, fuera de los papeles. Quedó al margen de lo convencional, pero la Sole debía cumplir con el pedido.

El papa León XIV saludó desde el balcón del Arzobispado de Córdoba: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo" En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el papa León XIV saludó a los fieles que se encontraban en las inmediaciones del Arzobispado de la ciudad. Salió al balcón y envió un fuerte mensaje: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo". En una breve salida pública, el Sumo Pontífice comentó: "Un saludo a todos en este día de fiesta. demos gracias a dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así miren cuantos han venido a las calles, gracias por acogerme y este saludo". "Demos gracias a Dios por el don de la vida, de este entusiasmo y por el don de los jóvenes. Por el don de poder estar unidos, siempre convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", enfatizó durante su breve discurso.