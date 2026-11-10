Qué fue de la vida de Mario Castiglione, expareja de Moria Casán Su recorrido artístico estuvo marcado por el teatro de revista, el cine y la televisión, donde compartió escenario con grandes figuras del espectáculo nacional. Agregar C5N en









Expareja de Moria Casán: ¿qué fue de la vida de Mario Castiglione? Pronto

Mario Castiglione fue un actor, director y productor de espectáculos argentino.

Su romance con Moria Casán comenzó en el teatro y también compartieron proyectos.

La pareja tuvo a Sofía Gala en 1987, quien siguió el camino artístico de sus padres.

Castiglione murió en el año 2000, luego de sufrir cáncer. Aunque su nombre suele aparecer ligado a la historia sentimental de Moria Casán, Mario Castiglione tuvo una trayectoria propia dentro del espectáculo argentino. Actor, director y productor, desarrolló buena parte de su carrera entre el teatro, la televisión y el cine, donde compartió trabajos con algunas de las figuras más reconocidas de la época. También fue parte del grupo humorístico I Medici Concert y encontró en el humor y la producción teatral dos de sus principales espacios de trabajo.

Nacido en La Plata en 1946, Castiglione construyó un perfil artístico que iba mucho más allá de su relación con la actriz. Durante la década del 80 participó en distintas obras de revista y películas, algunas junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Además, trabajó con nombres como Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella. Su vínculo con el ambiente artístico también lo llevó a compartir proyectos laborales con Moria, con quien llegó a formar una dupla creativa.

Mario Castiglione fue una figura destacada del espectáculo argentino. Redes sociales La relación entre ambos comenzó en el teatro, entre funciones y encuentros en camarines. Moria ya era una figura reconocida cuando Castiglione se acercó a ella para confesarle que estaba enamorado. Años después, la conductora recordó aquella etapa y destacó la personalidad de su pareja: "Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta". La historia de amor creció tanto en el plano personal como en el profesional.

Qué fue de la vida de Mario Castiglione En 1987, la pareja tuvo a su única hija, Sofía Gala Castiglione, cuyo nacimiento marcó un momento importante para ambos. Con el paso de los años, siguió los pasos de sus padres y desarrolló una carrera propia como actriz. Aunque el matrimonio terminó a comienzos de los años 90, Moria y Mario mantuvieron un vínculo familiar por la hija que tuvieron en común.

Incluso después de la separación, Castiglione siguió presente en distintos momentos de la vida de la conductora y de Sofía. En 1999, los tres compartieron una recordada aparición televisiva junto a Luis Vadalá, quien por entonces era pareja de Moria. Sin embargo, poco después la familia tuvo que enfrentar una noticia dolorosa: el actor, director y productor murió en el año 2000, a los 54 años, tras atravesar un cáncer de colon.