Se reveló la causa de muerte Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro: qué le pasó

Murió la actriz y modelo Toukie Smith, expareja de Robert De Niro a los 74 años. Sus hijos Airyn y Julian De Niro que tuvo con el actor emitieron un comunicado donde explicaron detalles sobre su fallecimiento. Era reconocida mundialmente por interpretar papeles en '227' y 'Miami Vice'.
Sus hijos gemelos comunicaron que Toukie Smith falleció tras una "larga y valiente batalla" contra la esclerosis múltiple el pasado 4 de noviembre en un hospital en Nueva York a los 74 años.
Smith nació el 25 de septiembre de 1952 y entre 1988 a 1996 fue pareja del reconocido actor Robert De Niro con el que tuvo gemelos, Airyn y Julian, mediante fertilización in vitro en 1995.
Ambos compartieron un comunicado donde describieron a su madre como "parte de un notable legado familiar que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses". Además que "su belleza, su elegancia y su presencia inconfundible ayudaron a abrir camino a generaciones de modelos y diseñadores negros en el mundo de la moda".
"Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", sentenciaron.