Pequeños, tranquilos y llenos de encanto: estos espacios diminutos invitan a frenar el ritmo, conectar con la naturaleza y descubrir una forma de viajar más simple y auténtica este verano.

El país vecino tiene una joya silenciosa que muchos viajeros buscan cada vez más : pueblos diminutos, con pocos habitantes, ritmo lento y una conexión profunda con la naturaleza. Lejos del turismo masivo, estos son cinco de los pueblos más chicos de Uruguay ideales para visitar en 2026.

Uruguay: encontraron con vida al argentino desaparecido en Punta del Este

Viajar a ciudades pequeñas permite conocer el Uruguay más auténtico, apoyar economías locales y vivir experiencias más conscientes y sustentables. Son destinos ideales para descansar, escribir, caminar, disfrutar del paisaje y reconectar con lo simple.

Si buscás un viaje distinto, sin prisas ni ruido, estos lugares uruguayos son una excelente opción para sumar a tu lista este año.

Es uno de los pueblos más singulares del país. No tiene calles asfaltadas ni alumbrado público y se accede en vehículos especiales a través de las dunas. Viven allí muy pocas personas de forma permanente y la energía se obtiene mayormente de fuentes alternativas. Sus playas salvajes, el faro y la colonia de lobos marinos lo convierten en un destino único para desconectarse del mundo.

Ubicada entre cerros, esta pequeña localidad tiene una población reducida y una identidad marcada por la arquitectura integrada al paisaje. Es ideal para quienes buscan descanso, caminatas al aire libre y vistas panorámicas. El silencio y la naturaleza son protagonistas absolutos.

Uruguay

Aguas Dulces (Rocha)

Aunque crece en verano, durante gran parte del año es un pueblo muy chico y tranquilo. Casas bajas, calles de arena y una playa extensa lo hacen perfecto para quienes quieren una experiencia simple y cercana al mar, sin multitudes ni grandes infraestructuras.

Conchillas (Colonia)

Es uno de los pueblos más pequeños y pintorescos del Uruguay. De origen histórico, conserva casas de piedra, calles prolijas y un ritmo de vida pausado. Es ideal para una visita corta, caminar sin apuro y disfrutar de su patrimonio cultural.

Pueblo Garzón (Maldonado)

Con menos de 200 habitantes, este pueblo rural se volvió conocido por su propuesta gastronómica y su entorno campestre. Aun así, mantiene su esencia de pueblo chico: calles tranquilas, pocos comercios y una fuerte identidad local.