¿Lunes y martes o jueves y viernes? Qué días son feriados por Carnaval y como se arma el fin de semana largo en 2026

El feriado de carnaval permite planificar viajes, escapadas cortas o simplemente una pausa extendida en pleno verano. Pexels

El calendario oficial distingue entre jornadas fijas, móviles y días pensados para fomentar el turismo interno.

Algunas fechas se mantienen sin cambios sin importar el día en que caigan, mientras que otras pueden moverse para generar descansos extendidos.

Los días no laborables con fines turísticos buscan impulsar escapadas y el movimiento económico en distintas regiones del país.

La organización de estas jornadas permite planificar viajes, actividades familiares y pausas laborales con anticipación. ¿Lunes y martes o jueves y viernes? ¿Qué días son feriados por Carnaval y cómo se arma el fin de semana largo en 2026? Con el calendario oficial de asuetos anuales ya confirmados por el Gobierno Nacional, los argentinos empiezan a planificar descansos, viajes y escapadas.

Tras el inicio del año, el próximo gran corte en la rutina llegará con los festejos de Carnaval, que volverán a regalar un fin de semana largo de cuatro días en todo el país.

El festejo carnavalesco tiene raíces históricas profundas en el país. Su origen se remonta a la época colonial y está vinculado al calendario cristiano, como antesala de la Cuaresma. A lo largo del tiempo, la celebración incorporó influencias culturales de inmigrantes europeos y expresiones populares como murgas, comparsas y corsos barriales. Los feriados de lunes y martes de Carnaval fueron eliminados durante la dictadura militar y restablecidos oficialmente en 2010, recuperando su lugar en el calendario nacional.

calendario Cuáles son los días de feriado por Carnaval en 2026 En 2026, los feriados nacionales de Carnaval caen:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero Al sumarse el sábado 14 y el domingo 15, se conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, uno de los más esperados del año. El esquema queda definido de la siguiente manera:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (feriado nacional)

Martes 17 de febrero (feriado nacional) Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio