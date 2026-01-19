19 de enero de 2026 Inicio
¿Lunes y martes o jueves y viernes? Qué días son feriados por Carnaval y como se arma el fin de semana largo en 2026

El calendario oficial organiza las jornadas de descanso del año entre fechas fijas, conmemoraciones móviles y días pensados para impulsar el turismo interno, permitiendo planificar pausas, escapadas y fines de semana extendidos con anticipación.

El feriado de carnaval permite planificar viajes

El feriado de carnaval permite planificar viajes, escapadas cortas o simplemente una pausa extendida en pleno verano.

  • El calendario oficial distingue entre jornadas fijas, móviles y días pensados para fomentar el turismo interno.
  • Algunas fechas se mantienen sin cambios sin importar el día en que caigan, mientras que otras pueden moverse para generar descansos extendidos.
  • Los días no laborables con fines turísticos buscan impulsar escapadas y el movimiento económico en distintas regiones del país.
  • La organización de estas jornadas permite planificar viajes, actividades familiares y pausas laborales con anticipación.

¿Lunes y martes o jueves y viernes? ¿Qué días son feriados por Carnaval y cómo se arma el fin de semana largo en 2026? Con el calendario oficial de asuetos anuales ya confirmados por el Gobierno Nacional, los argentinos empiezan a planificar descansos, viajes y escapadas.

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva.
Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva: cuál es

Tras el inicio del año, el próximo gran corte en la rutina llegará con los festejos de Carnaval, que volverán a regalar un fin de semana largo de cuatro días en todo el país.

El festejo carnavalesco tiene raíces históricas profundas en el país. Su origen se remonta a la época colonial y está vinculado al calendario cristiano, como antesala de la Cuaresma. A lo largo del tiempo, la celebración incorporó influencias culturales de inmigrantes europeos y expresiones populares como murgas, comparsas y corsos barriales. Los feriados de lunes y martes de Carnaval fueron eliminados durante la dictadura militar y restablecidos oficialmente en 2010, recuperando su lugar en el calendario nacional.

Cuáles son los días de feriado por Carnaval en 2026

En 2026, los feriados nacionales de Carnaval caen:

  • Lunes 16 de febrero
  • Martes 17 de febrero

Al sumarse el sábado 14 y el domingo 15, se conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, uno de los más esperados del año. El esquema queda definido de la siguiente manera:

  • Sábado 14 de febrero
  • Domingo 15 de febrero
  • Lunes 16 de febrero (feriado nacional)
  • Martes 17 de febrero (feriado nacional)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
