Las impactantes imágenes de los destrozos que provocó el deslizamiento de tierras en Comodoro Rivadavia Más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron evacuadas tras un nuevo movimiento del cerro Hermitte.







Más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, debieron evacuar de urgencia tras un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte. El episodio ocurrió cerca de las 00:15 del domingo 18 de enero y dejó a los vecinos sin servicios básicos, sin un lugar adonde trasladarse y con reclamos por la falta de respuestas concretas del municipio.

Según relataron los afectados, el movimiento de suelo fue repentino y coincidió con un corte total de energía eléctrica. En medio de la oscuridad, el terreno comenzó a ceder y varias casas registraron daños estructurales. “Fue en un segundo, el suelo se iba hundiendo y abriendo. Empezó a crujir todo y salimos corriendo porque podía ceder”, contó una vecina evacuada.

El fenómeno, lejos de ser sorpresivo, ya había sido advertido por los propios vecinos desde mediados de diciembre. Especialistas explican que se trata de un suelo de origen marino, de alta inestabilidad, atravesado por una falla natural que se extiende por más de 1.300 metros.