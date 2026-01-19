Video: una fiesta en Zárate terminó a los tiros y una joven resultó gravemente herida El hecho ocurrió el fin de semana en el barrio La Florida, en la zona de Los Acacios 2, cuando dos personas ingresaron a una fiesta y comenzaron a disparar. El presunto agresor fue identificado, pero no fue hallado en los allanamientos. Por + Seguir en







Tiros y pánico en una fiesta en Zárate: una joven resultó gravemente herida

Una fiesta realizada el fin de semana en el barrio La Florida, en Zárate, terminó en una escena de extrema violencia. En el encuentro, en el que participaban jóvenes de entre 17 y 30 años, cuando, en un momento determinado, dos personas ingresaron al lugar y comenzaron a efectuar disparos.

Según relataron testigos, los atacantes habrían ido en busca de un grupo de jóvenes que se encontraba dentro de la fiesta y con quienes mantenían un conflicto previo. En medio de los disparos, una adolescente de 17 años resultó herida tras recibir un impacto de bala en una de sus piernas.

La joven fue trasladada en una primera instancia al hospital zonal Virgen del Carmen y luego derivada al sanatorio Dupuytren, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada. Los médicos realizaron una intervención en la pierna afectada y evalúan el momento adecuado para extraer el proyectil, que quedó alojado en su cuerpo y no tiene orificio de salida.

Personas que asistían a la fiesta aportaron datos clave a la Policía y señalaron al presunto agresor, identificado como Julio Pietro, un joven de 19 años. Sin embargo, la orden de allanamiento demoró varias horas y recién se concretó el domingo, a cargo de efectivos de la comisaría primera de Zárate, con resultado negativo: el sospechoso no se encontraba en su domicilio.

El joven permanece prófugo y es intensamente buscado. Parte del ataque quedó registrado en la filmación de un teléfono celular, material que ya fue incorporado a la causa. La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente y fue caratulada como abuso de arma y lesiones.