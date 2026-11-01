El particular gesto que hizo Pedro Rosemblat al recibir su libreta de matrimonio con Lali Espósito El periodista aprovechó la oportunidad del momento de mostrar la libreta roja para remarcar y celebrar también sus ideas, con una sonrisa de oreja a oreja. Agregar C5N en









Lali Espósito y Pedro Rosemblat con la libreta roja.

El conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, eligió posar con los dedos en forma de "V" junto a su flamante esposa, Lali Espósito, al momento de realizar la foto con la libreta roja en el casamiento íntimo que realizaron en una casona de San Telmo. Con una sonrisa de oreja a oreja, el periodista manifestó su orgullo peronista.

La foto fue una de las elegidas por la cantante como parte del pequeño álbum que compartió en Instagram para sus seguidores. "Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", señaló la artista tras agradecer a quienes celebraron con ambos este sábado.

La publicación de Lali Espósito con fotos inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat. Rosemblat es dueño del canal de streaming donde conduce el programa Industria nacional y previamente trabajó en C5N donde se lo conoció como "El cadete". Su preferencia partidaria nunca fue un secreto. A su casamiento también asistió el streamer peronista Tomás Rebord, cuya prometida Agustina Leunda encabeza el programa 2chicasymedio en Gelatina.

Asimismo, en abril de 2023 el flamante esposo de Lali había lanzado su candidatura para jefe de Gobierno porteño de la mano de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández y el referente de Patria Grande Juan Grabois. En la interna peronista de las elecciones PASO de agosto, Patria Grande perdió ante la lista de Sergio Massa.

Lo último que dijo sobre una eventual candidatura fue este año en una entrevista con Mario Pergolini, donde manifestó su deseo de "manejarle la campaña" a Rebord. "Estoy para acompañar a Rebord de presidente, para manejarle la campaña si me deja", deslizó en El Trece y al ser consultado si iría como vicepresidente aclaró: "No, pero somos jean con jean, necesitamos otra cosa, nos parecemos demasiado".

Las fotos que compartió Lali Espósito de su casamiento con Pedro Rosemblat View this post on Instagram Noticia en desarrollo.-