Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

El portugués reconoció tener un garage repleto de vehículos que cuestan millones de dólares, aunque realizó una particular aclaración sobre su uso.

Cristiano Ronaldo no solo deslumbra en la cancha, sino que también lo hace fuera de ella, ámbito en el que se muestra como una persona superexitosa que logró amasar una fortuna. Y así lo muestra con una colección de coches que refleja su gusto por el lujo y la velocidad . En varias oportunidades ostentó su colección de sus autos de alta gama y ahora reveló cuántos tiene y cuál es su favorito.

Cómo es el fascinante auto de lujo que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años: sale 300 mil euros

Durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, el portugués se refirió a varios temas, entre ellos, no le escapó a hablar sobre su fortuna y cuáles son sus gastos para darse algunos gustos.

El jugador del Al Nassr de Arabia Saudita reveló su pasión por los automóviles, y si bien no supo dar un número exacto de cuántos tiene , señaló que aproximadamente tiene una colección de más de 30 autos.

“No sé bien cuántos tengo, lo juro por mis hijos. Creo que tengo unos 41 coches. Me encantan los Bugattis ”, reconoció y sorprendió con dar un gran detalle: “No los manejo, no manejo desde hace un año, acá en Arabia porque entrenamos por la tarde y me lleva mi chofer”.

Además, el nacido en Madeira afirmó que lo más costoso que se compró fue un avión . “Lo tengo porque lo necesito, porque no soy una persona normal. No puedo estar en los aeropuertos”, expresó.

La impresionante colección de coches de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nunca ocultó su fanatismo por el automovilismo y supo mostrar cuáles son los vehículos de alta gama que posee.

Más allá que no supo dar precisión de la cantidad exacta de los que posee, sí aseguró que no de los modelos que más le gustan es Bugatti, pero también cuenta con otras como el Ferraris, Lamborghinis o incluso un Rolls-Royce. Estos son algunos de los más importantes:

Ferrari LaFerrari

Bugatti Chiron

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Ferrari F12 TDF

McLaren Senna

Mercedes G-Wagon Brabus

Rolls-Royce Phantom

Ferrari 599 GTO

Lamborghini Aventador LP 700-4

Rolls-Royce Cullinan

Bentley Flying Spur

Porsche 911 Turbo S

Cadillac Escalade

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus goles, sino por un regalo que dejó a todos sin palabras. Su hijo mayor, Cristiano Jr., recibió un lujoso Lamborghini Urus S blanco valuado en casi 300.000 euros. El joven, de apenas quince años, compartió una imagen del vehículo en sus redes sociales junto al mensaje “First car”, despertando la curiosidad y sorpresa de millones de seguidores.

El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal, un momento que marcó un nuevo capítulo en su prometedora carrera deportiva. El joven delantero, que se formó en las inferiores de la Juventus y el Manchester United antes de sumarse al Al-Nassr, sigue los pasos de su padre tanto dentro como fuera del campo.