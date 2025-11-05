5 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei se reunió con los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para preparar las próximas reformas

El mandatario recibió en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada a más de un centenar de diputados y senadores de cara al tratamiento del Presupuesto y del paquete de cambios que pretende impulsar en la segunda etapa de su gobierno.

Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, en el primer encuentro político amplio desde las elecciones. La reunión se produjo en la previa de la toma de juramento al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del viaje del mandatario a Estados Unidos para participar de distintos eventos.

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.
Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Se trata del primer encuentro del Presidente, que también busca sancionar su primer Presupuesto, con sus diputados y senadores desde el triunfo electoral del 26 de octubre. En total, más de 100 legisladores se reunieron en el Salón Pueblos Originarios, en una cita clave para ordenar la estrategia parlamentaria antes de enviar al Congreso el paquete de reformas que el Gobierno busca presentar como el núcleo de su segunda etapa.

La reunión fue la secuela de la de este martes, cuando Karina Milei encabezó un encuentro con los diputados electos de LLA, en un repaso del escenario legislativo donde se bajó línea sobre la agenda de reformas.

El Presidente retoma esa dinámica con un gesto de mayor volumen político. En la reunión de este miércoles están presentes tanto los legisladores en ejercicio como los que asumirán en diciembre. Desde Casa Rosada anticipan que Milei hablará sobre la importancia de mantener coherencia en el Congreso y de defender las reformas "sin titubeos".

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El Presidente hablará en el American Business Forum el jueves a las 17:45. Luego, a las 19:15 partirá en un vuelo especial a Palm Beach, donde llegará 20 minutos después. Allí, a las 22:30, tendrá lugar su intervención en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

En ese evento estarán también el presidente de los EEUU, Donald Trump (no se cruzará con Milei por cuestiones de agenda), el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

A las 0:30 del viernes, Milei se tomará otro vuelo, esta vez a la ciudad de Nueva York, a la que llegará a las 3:30. A las 12 participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas, en el que cerrará su agenda en los Estados Unidos.

Más tarde, a las 19, partirá rumbo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde abordará otra aeronave con destino a El Alto, donde arribará a las 10:20 del sábado. Allí participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, a las 11, y saludará al flamante presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del bastón de mando.

Finalmente, a las 14 tomará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, con llegada prevista para las 17:35.

