Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Una nueva producción televisiva llegó a la popular plataforma de streaming y está siendo tendencia en el mes de septiembre, una serie de comedia, drama y romance que no te podés perder.

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, continuamente ingresan series y películas que se convierten en tendencia en cuestión de segundos en esta popular plataforma de streaming que está siendo la más vista por miles de suscriptores y usuarios en los últimos meses de 2025 .

Actualmente, llegó a la gran N roja , un nuevo estreno de Suecia , se trata de Diario de una chica experta en desastres de amor , una producción televisiva de 2024 que está cargada de comedia, drama y romance y ya está disponible en este sitio web. En esta nota te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un tráiler para que la disfrutes durante el mes de septiembre desde la comodidad de tu casa.

Serie de TV (2025). 1 temporada, 7 episodios. Amanda , de 31 años, y sus amigas, conocen a una amplia variedad de hombres mientras se enfrentan a la complejidad de las citas modernas en bares y apps .

La serie está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson , con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom , y se basa en la novela de Amanda Romare . Es una mirada fresca y directa a las citas modernas en Malmö, con un reparto joven que combina humor y ternura.

La protagonista se propone sobrevivir al caos sentimental de las apps, los encuentros fugaces y los hombres imprevisibles, aunque “la mitad de Malmö” parezca formada por chicos que ya la dejaron.

La misma alterna situaciones cómicas y momentos incómodos con un tono de drama, explorando vínculos familiares y amistades que sostienen a la protagonista mientras prueba a recomponer su autoestima y su forma de entender el amor. La crítica y los artículos de análisis subrayan esa mezcla de sátira y vulnerabilidad, con episodios que encapsulan dilemas actuales sobre citas, consentimiento y expectativa.

Fue rodada en Malmö y otros puntos de la región de Skåne, en Suecia, entre los meses de mayo y septiembre de 2024. Malmö no es solo un telón de fondo: sus calles, parques y bares se convierten en escenarios vivos que refuerzan el tono urbano y contemporáneo de la trama.

Entre las localizaciones más reconocibles están Möllevångstorget, el bar Far i Hatten en Folkets Park, el histórico edificio Mazetti (hoy The More Hotel) y el Ribersborgs Open-Air Bath, un popular balneario al aire libre de la ciudad.

Tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor

Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX

Reparto de Diario de una chica experta en desastres de amor

En la dirección figuran Emma Bucht y Susanne Thorson, mientras que el guión corre a cargo de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom. La historia está inspirada en la novela homónima de Amanda Romare, lo que asegura coherencia entre la obra literaria y la adaptación audiovisual.

La compañía productora es Jarowskij, según los créditos oficiales de la serie en IMDb, con el respaldo de Netflix para su distribución mundial. Jarowskij es una de las productoras más consolidadas de Suecia, conocida por su participación en ficciones televisivas de gran alcance en la región nórdica.