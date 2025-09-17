17 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que cocinar el pollo con un poco de vinagre: casi nadie lo sabe

Esta forma de preparación cuenta con propiedades y beneficios únicos para el cuerpo, y es muy sencilla de seguir.

Por
Con esta receta

Con esta receta, podrás obtener múltiples beneficios. 

FREEPIK

El pollo es uno de los alimentos más comunes, que se suelen consumir en el día a día. Sin embargo, pocos conocen que, si se cocina de una manera específica, puede tener un gran impacto en nuestra salud, tal como lo indicó la nutricionista con más de un millón y medio de seguidores en Instagram@blancanutri.

La divulgadora, que utiliza sus redes para difundir consejos, recetas y recomendaciones, compartió un vídeo en el que enseña a preparar un sencillo y delicioso pollo al horno. Y si bien parece una receta común, en este caso cuenta con un ingrediente especial que cambia por completo el plato.

Se trata del vinagre, uno de los mejores aliados para la cocina, pero además cuenta con muchos beneficios en cuanto a nutrición se refiere. Con un chorrito de este líquido, la comida no solo adquirirá un sabor delicioso, sino que ya contará con las propiedades que ofrece este ingrediente.

vinagre manzana

Por qué se recomienda cocinar el pollo con vinagre

El vinagre aporta bacterias buenas, regula la glucosa en sangre, aumenta la absorción del hierro y los minerales, acidifica el estómago mejorando la digestión, es antioxidante, antimicrobiano y un buen conservante.

Según indicó la nutricionista, "el ácido acético del vinagre desactiva temporalmente la enzima alfa-amilasa, que es la que convierte los almidones en azúcares en la boca. De esta manera, el azúcar y el almidón se convierten en glucosa más lentamente y la glucosa nos llega al organismo de una forma más suave. También el ácido acético ayuda a que el músculo haga glucógeno más rápido por lo que la absorción de glucosa es más eficiente aún".

De todas formas, Blanca recomienda no consumir este producto si padeces flujo severo ya que, en este caso, "notarás que quema mucho la garganta porque hay afectación de la mucosa, no lo vuelvas a tomar."

