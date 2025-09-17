Por qué hay que cocinar el pollo con un poco de vinagre: casi nadie lo sabe

El pollo es uno de los alimentos más comunes, que se suelen consumir en el día a día. Sin embargo, pocos conocen que, si se cocina de una manera específica, puede tener un gran impacto en nuestra salud , tal como lo indicó la nutricionista con más de un millón y medio de seguidores en Instagram@blancanutri.

La divulgadora, que utiliza sus redes para difundir consejos, recetas y recomendaciones, compartió un vídeo en el que enseña a preparar un sencillo y delicioso pollo al horno. Y si bien parece una receta común, en este caso cuenta con un ingrediente especial que cambia por completo el plato.

Se trata del vinagre , uno de los mejores aliados para la cocina, pero además cuenta con muchos beneficios en cuanto a nutrición se refiere. Con un chorrito de este líquido, la comida no solo adquirirá un sabor delicioso, sino que ya contará con las propiedades que ofrece este ingrediente.

Según indicó la nutricionista, "el ácido acético del vinagre desactiva temporalmente la enzima alfa-amilasa, que es la que convierte los almidones en azúcares en la boca. De esta manera, el azúcar y el almidón se convierten en glucosa más lentamente y la glucosa nos llega al organismo de una forma más suave. También el ácido acético ayuda a que el músculo haga glucógeno más rápido por lo que la absorción de glucosa es más eficiente aún".

Embed - B L A N C A nutricionista on Instagram: ". Escribe GRASA si quieres que te envíe INFO de mi CURSO online PÉRDIDA DE GRASA+ menú 1 semana ——————— Pollo al horno FÁCIL Ingredientes Traseros de pollo (1-2 por persona) Un chorrito de vinagre de manzana Sal al gusto Preparación 1 Pon el pollo directamente sobre la bandeja del horno, añade 1-2 dedos de agua y un chorrito de vinagre de manzana y sal al gusto (por encima del pollo). 2 Mete al horno, 180 grados, calor abajo o ventilador. Cuando veas que el agua empieza a hervir, bájalo a 100-120 grados. 3 Cada 40 min aprox, dale la vuelta al pollo. (2 veces) Es importante que siempre vayas mirando si se consume el agua, y si se consume, ve añadiendo un poquito más de agua. Verás que poco a poco va quedando ese agua más espesa y se convierte en salsa. 4 Estará hecho en unas 2h y media, se tiene que hacer lento para que quede jugoso y blandito por dentro. Es importante que por fuera quede doradito también. ————— He puesto también ensalada de tomate , cebolla, atún, pepino .. Lo has probado ? #polloasado #rico #cocinafacil #nutricionista #comida #cena #realfood #keto #grasa #nutricion #inflamación #hinchada #saciedad" View this post on Instagram A post shared by B L A N C A nutricionista (@blancanutri)

De todas formas, Blanca recomienda no consumir este producto si padeces flujo severo ya que, en este caso, "notarás que quema mucho la garganta porque hay afectación de la mucosa, no lo vuelvas a tomar."