IR A
IR A

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

La actriz y bailarina subió una historia a su Instagram y explicó de qué manera le afectó el delicado momento que atraviesa el exintegrante de Gran Hermano, que se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: Me acuesto...
Redes sociales
Julieta Poggio es la madrina de una de las gemelas de Thiago Medina.

Julieta Poggio es la madrina de una de las gemelas de Thiago Medina.

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.
Te puede interesar:

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, expresó en la historia que compartió en sus redes.

Además, añadió: “La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pago su entrada...”.

“Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”, sostuvo.

historia poggio

Más allá de la tristeza, la influencer se mostró esperanzada y llevó tranquilidad: “Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

“Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer, así que por favor sigamos con la cada una oración”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Alberto Cormillot se encargó de explicar cómo puede vivir Thiago Medina sin bazo.
play

Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina: "Puede vivir"

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

Daniela Celis aseguró que Thiago está en terapiaintensiva y en coma inducido.

El crudo testimonio de Daniela, sobre la salud de Thiago: "Lo que deseo es que mis hijas no se queden sin papá"

play

La angustia de Camilota por la internación de Thiago Medina: "Son días de llanto, es una pesadilla"

Nuevo parte médico de Thiago Medina.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

últimas noticias

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

Hace 42 minutos
Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

Hace 44 minutos
play
Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Hace 47 minutos
play
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

Hace 52 minutos
El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: Me acuesto...

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Hace 1 hora