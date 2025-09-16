El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..." La actriz y bailarina subió una historia a su Instagram y explicó de qué manera le afectó el delicado momento que atraviesa el exintegrante de Gran Hermano, que se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.







Redes sociales Julieta Poggio es la madrina de una de las gemelas de Thiago Medina.

La influencer Julieta Poggio no pudo ocultar su tristeza tras el grave accidente que sufrió Thiago Medina, quien continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con pronóstico reservado. Madrina de una de sus gemelas, la actriz se mostró devastada por la situación delicada situación de salud de su excompañero en el reality Gran Hermano.

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, expresó en la historia que compartió en sus redes.

Embed Julieta Poggio subio una historia de instagram pidiendo cadena de oracion para Thiago Medina #GranHermano #LAM pic.twitter.com/zs3SFmamxK — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfc) September 16, 2025

Además, añadió: “La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pago su entrada...”.

“Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”, sostuvo.

historia poggio Más allá de la tristeza, la influencer se mostró esperanzada y llevó tranquilidad: “Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina”. “Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer, así que por favor sigamos con la cada una oración”, concluyó.