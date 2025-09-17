Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata Un nuevo drama de 2024 creado por Tyler Perry llegó a la popular plataforma de streaming y se convirtió en uno de los más vistos en cuestión de minutos. No te lo pierdas.







Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar.

Ahora, llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. Una producción llena de intriga, acción y tensión que ya está disponible para que puedas disfrutarla desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de Beauty In Black, la serie que volvió a las tendencias en Netflix El destino de una stripper cambia radicalmente cuando se ve involucrada con una poderosa y disfuncional familia que controla un imperio de cosméticos. Al entrar en su lujoso pero caótico mundo, la protagonista se enfrenta a intrigas familiares, secretos oscuros y una lucha de poder que amenaza con arrastrarla a un juego peligroso del que no podrá escapar fácilmente.

Sin embargo, el verdadero horror surge cuando descubre que detrás de la fachada del exitoso negocio de belleza, la familia también opera un retorcido y lucrativo tráfico de personas. En medio de la corrupción y el peligro, la stripper se ve forzada a tomar decisiones que pondrán en riesgo su vida y su moralidad, mientras intenta sobrevivir y destapar los secretos más perversos de esta familia aparentemente perfecta.

Reparto de Beauty In Black El elenco principal de la serie Beauty in Black incluye a Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, y Amber Reign Smith. Tyler Perry es el creador de la serie.