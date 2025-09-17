IR A
IR A

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

Un nuevo drama de 2024 creado por Tyler Perry llegó a la popular plataforma de streaming y se convirtió en uno de los más vistos en cuestión de minutos. No te lo pierdas.

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios de este sitio web han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
Te puede interesar:

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Ahora, llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. Una producción llena de intriga, acción y tensión que ya está disponible para que puedas disfrutarla desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de Beauty In Black, la serie que volvió a las tendencias en Netflix

El destino de una stripper cambia radicalmente cuando se ve involucrada con una poderosa y disfuncional familia que controla un imperio de cosméticos. Al entrar en su lujoso pero caótico mundo, la protagonista se enfrenta a intrigas familiares, secretos oscuros y una lucha de poder que amenaza con arrastrarla a un juego peligroso del que no podrá escapar fácilmente.

Sin embargo, el verdadero horror surge cuando descubre que detrás de la fachada del exitoso negocio de belleza, la familia también opera un retorcido y lucrativo tráfico de personas. En medio de la corrupción y el peligro, la stripper se ve forzada a tomar decisiones que pondrán en riesgo su vida y su moralidad, mientras intenta sobrevivir y destapar los secretos más perversos de esta familia aparentemente perfecta.

beauty-in-black-netflix

Tráiler de Beauty In Black

Embed - BEAUTY IN BLACK | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 24 Octubre/24 - NETFLIX

Reparto de Beauty In Black

El elenco principal de la serie Beauty in Black incluye a Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, y Amber Reign Smith. Tyler Perry es el creador de la serie.

beauty
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

Cayó el estafador de Tinder, el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol.

Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 11 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 20 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 50 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 1 hora
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora