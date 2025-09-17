IR A
Termina "El verano en que me enamoré", la serie del momento: dónde verla online y cuándo se estrena el último capítulo

La historia de Belly y los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, termina después de tres temporadas. Los fans están expectantes por ver cómo se resuelve el triángulo amoroso que conquistó las redes sociales.

Belly, la protagonista, está dividida entre el amor de Conrad y Jeremiah.

Después de tres temporadas que fueron un éxito mundial y arrasaron en redes sociales, El verano en que me enamoré (The summer I turned pretty) estrena su capítulo final este miércoles y promete resolver la gran incógnita de los fans: ¿a cuál de los hermanos Fisher elegirá Belly?

La historia está basada en la trilogía de libros escritos por Jenny Han, que se publicó entre 2009 y 2011 y fue un éxito de ventas en Estados Unidos. La serie de Prime Video se estrenó en junio de 2022 e incluyó modificaciones para actualizar la trama y acercarla a las nuevas generaciones.

El verano en que me enamoré revivió el género de los triángulos amorosos y retrató el paso desde la adolescencia a la adultez de sus tres protagonistas: Belly, Conrad y Jeremiah. La historia conquistó a la Generación Z, se volvió tendencia en redes y generó teams para apoyar a cada uno de los hermanos.

Conrad, Belly y Jeremiah, los protagonistas de El verano en que me enamoré.

Conrad, Belly y Jeremiah, los protagonistas de El verano en que me enamoré.

El último capítulo de la serie se estrenó este miércoles 17 de septiembre y ya está disponible en Prime Video. Mientras algunos fans intentan evitar los spoilers, otros publicaron videos con sus reacciones a escenas clave y empezaron a debatir a favor y en contra del desenlace.

Sinopsis de El verano en que me enamoré

Belly es una adolescente que siempre pasa las vacaciones de verano en la misma casa de playa con su familia y los hijos de la mejor amiga de su mamá, Conrad y Jeremiah. Los chicos apenas se dan cuenta de que ella les presta mucha atención, pero todo cambia el año en que Belly cumple 16. Será el verano de su primer amor, y también el que iniciará un triángulo amoroso que marcará los próximos años de su vida.

Tráiler de El verano en que me enamoré

Embed - El Verano En Que Me Enamoré | Trailer Oficial | Prime Video

Reparto de El verano en que me enamoré

  • Lola Tung como Isabel "Belly" Conklin.
  • Jackie Chung como Laurel Park.
  • Rachel Blanchard como Susannah Fisher.
  • Christopher Briney como Conrad Fisher.
  • Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher.
  • Sean Kaufman como Steven Conklin.
