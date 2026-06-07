7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Femicidio de Natalia Melmann: una nueva pericia liberó de sospechas a los policías investigados

La nueva prueba de ADN, realizada por el Poder Judicial bonaerense, descartó la participación de siete policías en el crimen de la adolescente en Miramar y dejó abierta la investigación para identificar al quinto implicado en el crimen ocurrido en 2001.

Por
Natalia era una estudiante de 14 años que fue asesinada en 2001 en Miramar. 

Natalia era una estudiante de 14 años que fue asesinada en 2001 en Miramar. 

Una nueva pericia de ADN, realizada por el Poder Judicial bonaerense, descartó la participación de siete policías en el femicidio de Natalia Melmann y dejó abierta la investigación para identificar al quinto implicado en el crimen ocurrido en Miramar en 2001.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.
Te puede interesar:

La madre de Agostina Vega sigue internada por "un colapso generalizado": "Está devastada"

Pasaron más de 25 años desde que la joven de 14 años fue asesinada de la forma más brutal en Miramar, provincia de Buenos Aires. Este fin de semana, el expediente sumó novedades a partir de una nueva pericia genética, realizada por el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN del Poder Judicial bonaerense, que descartó la participación de los policías que habían quedado bajo sospecha en la investigación para identificar al quinto implicado en el femicidio ocurrido en 2001.

El estudio genético, impulsado por la Fiscalía de General Alvarado, comparó muestras de los efectivos con material recolectado en 2001 —hisopados, sábanas, cabellos y portaobjetos— y concluyó que no hubo coincidencias con los perfiles genéticos analizados correspondientes a Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

Natalia Melmann
Natalia Melmann, tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

Natalia Melmann, tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

El femicidio de Natalia Melmann sigue siendo uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires. Fue Gustavo Daniel “El Gallo” Fernández que interceptó a la menor al salir del boliche en febrero de 2001 y la obligó a subir al baúl de un auto. Policías de Miramar la trasladaron a una cabaña donde fue torturada, violada y finalmente asesinada por asfixia.

Por el brutal asesinato fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero, hallados culpables de rapto, abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. También fue condenado Gustavo “Gallo” Fernández, aunque su pena fue posteriormente reducida por una revisión judicial.

Según esta nueva pericia de ADN, se descartó la participación de otros siete policías en el femicidio y dejó sin respuestas la búsqueda del quinto implicado, mientras la familia analiza el informe para definir los próximos pasos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

El abuelo de Agostina Vega recibió el alta tras su internación y reafirmó que "la lucha continúa"

Melisa Heredia fue acompañada por Osvaldo Fassetta a realizar la denuncia por la desaparición de Agostina. 

La abuela de Agostina Vega habló sobre el segundo detenido: "Él acompañó a mi hija a hacer la denuncia"

Eduardo Javier Medina Allende, letrado de Osvaldo Fassetta, habló a los medios luego de la detención de su defendido.
play

El abogado del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega negó el encubrimiento

Barrelier y su amigo se conocían hacía 10 meses. 
play

Quién es Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que fue detenido por el femicidio de Agostina Vega

play

Terminó el velorio de Agostina Vega, que se extendió durante dos días por diferencias familiares

play

Las impactantes revelaciones de uno de los inquilinos de Claudio Barrelier: "Agostina era un ángel"

Rating Cero

Lectura obligada para fanáticos y quienes les interese sumergirse en la cultura ricotera.

Cinco libros claves para descifrar el mito del Indio y Los Redondos

El Indio Solari fue homenajeado por La Mona Jiménez. 

La emoción de La Mona Jiménez al despedir al Indio Solari: "Que en el cielo se haga el pogo más grande"

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

Tras su muerte, el Indio Solari copó el Top 50 de Spotify Argentina: los temas más escuchados del fin de semana

Martin Brundle fue ignorado por Kim Kardashian y su guardaespalda lo quiso sacar: No me empujes

El desplante de Kim Kardashian a un expiloto de Fórmula 1 y un incómodo momento con su guardaespalda

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

La interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas para despedir al Indio

últimas noticias

play

Axel Kicillof: "El Indio expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad"

Hace 8 minutos
play

Mario Breuer: "Si no la pasamos bien mientras grabamos un disco, la gente tampoco la va a pasar bien"

Hace 15 minutos
Flavio Briatore abrazando a Franco Colapinto.

Alpine solicitó la revisión de las penalizaciones a Pierre Gasly y Franco Colapinto: qué resultado cambiaría

Hace 31 minutos
El cometa Halley se puede ver a simple vista desde la Tierra. 

Píldoras falsas, histeria y teorías del fin del mundo: el día que el cometa Halley desató la locura global

Hace 1 hora
Muchs hinchas millonarios se acercaron a dar el último adiós al Indio Solari.

River Plate dedicó un video al Indio Solari, tras su fallecimiento: "La banda de mi calle"

Hace 1 hora