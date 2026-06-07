Femicidio de Natalia Melmann: una nueva pericia liberó de sospechas a los policías investigados La nueva prueba de ADN, realizada por el Poder Judicial bonaerense, descartó la participación de siete policías en el crimen de la adolescente en Miramar y dejó abierta la investigación para identificar al quinto implicado en el crimen ocurrido en 2001. Por Agregar C5N en









Natalia era una estudiante de 14 años que fue asesinada en 2001 en Miramar.

Una nueva pericia de ADN, realizada por el Poder Judicial bonaerense, descartó la participación de siete policías en el femicidio de Natalia Melmann y dejó abierta la investigación para identificar al quinto implicado en el crimen ocurrido en Miramar en 2001.

Pasaron más de 25 años desde que la joven de 14 años fue asesinada de la forma más brutal en Miramar, provincia de Buenos Aires. Este fin de semana, el expediente sumó novedades a partir de una nueva pericia genética, realizada por el Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN del Poder Judicial bonaerense, que descartó la participación de los policías que habían quedado bajo sospecha en la investigación para identificar al quinto implicado en el femicidio ocurrido en 2001.

El estudio genético, impulsado por la Fiscalía de General Alvarado, comparó muestras de los efectivos con material recolectado en 2001 —hisopados, sábanas, cabellos y portaobjetos— y concluyó que no hubo coincidencias con los perfiles genéticos analizados correspondientes a Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

Natalia Melmann Natalia Melmann, tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar. El femicidio de Natalia Melmann sigue siendo uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires. Fue Gustavo Daniel “El Gallo” Fernández que interceptó a la menor al salir del boliche en febrero de 2001 y la obligó a subir al baúl de un auto. Policías de Miramar la trasladaron a una cabaña donde fue torturada, violada y finalmente asesinada por asfixia.

Por el brutal asesinato fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero, hallados culpables de rapto, abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. También fue condenado Gustavo “Gallo” Fernández, aunque su pena fue posteriormente reducida por una revisión judicial.

Según esta nueva pericia de ADN, se descartó la participación de otros siete policías en el femicidio y dejó sin respuestas la búsqueda del quinto implicado, mientras la familia analiza el informe para definir los próximos pasos.