Trámite más simple: esta es la nueva forma para renovar la licencia de conducir que debés saber

Con una modalidad más práctica, se apunta a mejorar la experiencia del usuario y garantizar que los permisos de conducción se gestionen de forma más eficiente.

Renovar la licencia de conducir es uno de los trámites más importantes para quienes manejan a diario, y en 2025 llegó con una novedad que promete hacerlo mucho más ágil y sencillo. Gracias a una actualización en los procesos, los conductores podrán evitar largas esperas y reducir los pasos que antes hacían del trámite algo tedioso.

Este cambio se enmarca dentro de una serie de medidas que buscan modernizar los servicios públicos y adaptarlos a las nuevas tecnologías. La nueva forma de renovación del carnet profesional ya empezó a implementarse en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó la Disposición 219/2025 , que modifica los requisitos para obtener y renovar la licencia de conducir profesional.

La eliminación de la LiNTI (vigente desde 2003 bajo la Resolución 2623/03) había delegado en los municipios la emisión de estas licencias, con el objetivo de unificar criterios con las licencias particulares y simplificar los trámites para los conductores de transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, la CNV detectó que seguían existiendo obstáculos burocráticos, como la exigencia de simuladores o circuitos cerrados para las pruebas prácticas, además de cursos de capacitación que podían extenderse hasta 50 horas.

Con la nueva disposición, esos requisitos se reducen de forma notable. Para las renovaciones, bastará con aprobar el examen psicofísico y completar un curso teórico de actualización, sin necesidad de utilizar simuladores. En cuanto a la obtención de la primera licencia profesional, la carga horaria de capacitación será menos de la mitad de la exigida anteriormente.

Además, los exámenes prácticos podrán realizarse en calles de baja circulación especialmente habilitadas, en aquellos municipios que no cuenten con circuitos cerrados. De este modo, la medida busca agilizar los procesos y facilitar el acceso a la licencia profesional en todo el país.