Bibliotecas populares, un emblema que resiste más de un siglo después: qué actividades mantienen y cuáles renovaron

Domingo Faustino Sarmiento creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el día dedicado a estas instituciones hace 156 años. Talleres, cursos, especializaciones y el clásico préstamo de libros, ¿cómo se fortalecieron en más de un siglo?

En su paso por la Presidencia entre 1868 y 1874, Domingo Faustino Sarmiento creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) con la Ley Nº419 y determinó que el 23 de septiembre sería el día destinado a honrar estas instituciones . En 156 años, el país y su pueblo sufrieron profundas transformaciones, y su relación con la lectura también.

Aún así, la CONABIP define en su página web que las bibliotecas populares siguen teniendo la misma misión que en el momento en que fueron reconocidas por el gobierno de Sarmiento: "Promover la lectura, el acceso al conocimiento y la cultura a toda la sociedad".

La mayoría de las bibliotecas lleva el nombre de algún prócer o figura destacada de la historia argentina. Hay 91 que llevan "Sarmiento" en su nombre. El creador de la CONABIP pertenecía a la Generación del 80, igual que Juan Bautista Alberdi, el principal impulsor de la Constitución Argentina de 1853.

Hay 34 bibliotecas populares en todo el país nombradas en honor a este pensador que solía cartearse con Sarmiento para discutir sobre el futuro del país. Una de ellas se encuentra en Remedios de Escalada y cumplirá 107 años el 27 de septiembre. La Biblioteca Popular Alberdi cuenta con más de 40.000 libros y la cuota para poder pedirlos prestados es de $5.500 por mes.

Sin embargo, su rol no se agota solo en prestar libros. En 1997 inauguraron el Anexo de la Biblioteca Alberdi para dictar cursos y talleres y, en 2004, el Salón Multieventos Melo con capacidad para 120 personas. En 2021 construyeron tres aulas más y comenzó a funcionar la Academia de Música de Mariano Guzmán.

La biblioteca lanusense dicta talleres gratuitos para niños de ajedrez, escritura, arte, dibujo y pintura; un taller literario y de juegos de rol para adolescentes; y otros de muy bajo costo para adultos que incluyen ajedrez, literatura, crochet, circo, inglés y estimulación de la memoria.

En la última década sumaron cursos de oficios, como reparación de heladeras y aires acondicionados a cargo de la empresa IARAA, y la presentación mensual de la Big Band Jazz del Municipio de Lanús. En octubre realizarán otra edición del Festival Fanáticos, orientado a lectores de manga y la audiencia del animé.

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Es decir, la biblioteca supo adaptarse a las demandas y los intereses de la comunidad que la rodea para cumplir con su objetivo de promover el acceso a la cultura. Algo similar sucedió con la Biblioteca Obrera Juan B. Justo situada en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, aunque a lo largo de 129 años mantuvo su especialidad en publicaciones obreras.

Justo fundó el Partido Socialista en Argentina, el periódico La Vanguardia, la cooperativa El Hogar Obrero y esta biblioteca popular en 1897. Los libros que acumuló durante su vida fueron aportados a ella tras su muerte, al igual que los de José Ingenieros, Alejandro Korn, Silvio Ruggieri, Humberto Zamboni, Angel Giménez y Alejandro Castiñeiras, entre otros. Material que actualmente es consultado por "muchos investigadores".

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En esta biblioteca popular se pueden encontrar copias del diario que fundó y de otras publicaciones con la misma línea editorial. La cuota para solicitar préstamos de libros es de $6.000 mensuales. Sin embargo, también abrieron una puerta enorme para los cursos y la atención a personas mayores que, según aseguraron a C5N desde la biblioteca, son su "público mayoritario".

Al igual que la Biblioteca Popular Alberdi, cuentan con un taller de estimulación cognitiva y otro de herramientas digitales orientados a personas mayores, además de "clases de todo tipo": idiomas, danza, teatro, Tai Chi, yoga, escritura, dibujo, collage y tejido.

Las diferencias con una biblioteca popular con menos de 100 años

En la estación Coghlan del tren Mitre funciona la Biblioteca Popular Amigos de la Estación Coghlan, que pertenece a la asociación civil homónima y fue reconocida por la CONABIP recién en 2023 gracias a donaciones de libros por parte de los vecinos. La asociación civil se creó en 1967 y estuvo vinculada desde el inicio con "la recuperación del espacio público".

"La biblioteca responde no solo a las demandas de lectura, sino también culturales de la propia comunidad, adaptándose de manera flexible a lo que el barrio necesita y, por otro lado, invitando a eventos que surgen tanto de propuestas externas como también de la iniciativa de los miembros de la asociación", explicó a C5N la bibliotecaria Laura Mirenda.

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Un ejemplo de ello es el Proyecto Arboretum Literario, que impulsa el reconocimiento y cuidado del Patrimonio arbóreo de Coghlan, por el que cada especie fue bautizada por la comunidad con el nombre de un escritor argentino.

"Al no disponer la biblioteca de un espacio físico amplio, convierte la plaza de la estación Coghlan en un escenario para presentaciones de libros, feria de artesanos locales, conciertos, actividades plásticas para niños y adultos, encuentros con grupos de tercera edad, etcétera, reforzando así lazos vecinales. Además, recolecta y reconstruye la historia del propio barrio, a través de su Junta Histórica, cuya sede funciona en la biblioteca", enumeró Mirenda.

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A diferencia de las bibliotecas que homenajean a figuras históricas argentinas y se inauguraron hace más de 100 años, este joven espacio nació directamente en respuesta a las necesidades de la comunidad que la rodeaba al momento de su creación. Mientras que los espacios más longevos atravesaron procesos de adaptación para dar el salto más allá del préstamo de libros.

Mapa de bibliotecas populares de todo el país registradas en la CONABIP