21 de septiembre de 2026 Inicio
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Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

El canciller Pablo Quirno brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach. "Santo Padre, Argentina lo espera", expresó el ministro.

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León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Luego de que el Vaticano confirmara la agenda del papa León XIV en Argentina, el canciller Pablo Quirno encabezó una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, en la que se brindaron detalles sobre el operativo de seguridad y otras cuestiones vinculadas al viaje, entre ellas la posibilidad de que se otorgue un feriado nacional en las fechas en las que el sumo pontífice se encuentre en el país.

León XIV recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján durante su paso por la Argentina.
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Según aseguró Quirno, "continúa el análisis" sobre una definición oficial acerca de dar feriado o día no laborable, especialmente durante la jornada en la que el Papa esté en la Ciudad de Buenos Aires, el martes 10 de noviembre. También reconoció que se baraja decidir que CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba brinden feriados provinciales para cada una de las visitas del Santo Padre.

Quirno calificó la llegada del Papa como una noticia que la Argentina esperaba "con enorme alegría" y señaló que la visita es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto entre la Santa Sede y la Iglesia argentina. "Quiero agradecer al Papa León XIV por haber decidido visitar la Argentina", afirmó.

Por otro lado, Monteoliva, aseguró que el dispositivo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV a la Argentina será "el más grande de nuestra historia", con un despliegue que abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y otros 11 eventos cerrados. Además, informó que se conformará un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida y estimó un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, y será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín; a las 17:20 será recibido en la Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, a las 9:15, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y, posteriormente, con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18:45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y cerrará la jornada con una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10 celebrará una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 será la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.

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