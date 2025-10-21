Cuando su hijo le decía que veía borroso pensó que era cansancio, pero un diagnóstico reveló lo peor

Su historia conmovió al mundo y se transformó en un llamado urgente a prestar atención a los síntomas en la infancia.

Lo que parecía una simple señal de cansancio se convirtió en una tragedia . La historia de Taylan Kurtul, un niño de seis años de Inglaterra, revela la importancia de escuchar los síntomas en la infancia y acudir al médico ante los primeros signos de alarma.

Taylan Kurtul, de Leicestershire, murió nueve meses después de ser diagnosticado con una inesperada enfermedad. Todo comenzó con un comentario inocente a su madre: “Mamá, las cosas se vuelven borrosas”. Lo que parecía cansancio terminó siendo el primer indicio de una enfermedad devastadora.

Hoy, Laura y Toygun Kurtul mantienen viva su memoria a través de “Tay’s Tribe”, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la investigación sobre dolencias infantiles. “Queremos que la historia de Taylan sirva para salvar a otros niños” , expresaron sus padres, con el deseo de transformar su dolor en esperanza para otras familias.

Qué reveló el médico que vio al niño que decía que veía borroso

En mayo de 2023, su madre, Laura Kurtul, notó los primeros síntomas. Taylan se quejaba de visión borrosa, pero una visita al optometrista no reveló problemas. Los días siguientes, los síntomas se intensificaron: dolor de cabeza, cansancio constante y falta de equilibrio. Laura pensó que era producto de la actividad escolar y el fútbol, sin imaginar lo que estaba por venir.

El 30 de mayo, al ver que su hijo caminaba con dificultad, Laura decidió grabarlo y mostrarle el video al médico. Esa decisión fue clave. El profesional los derivó de inmediato al Leicester Royal Infirmary, donde una tomografía reveló una masa en el cerebro de Taylan. Horas más tarde, los médicos confirmaron el peor diagnóstico: un meduloblastoma agresivo, que ya se había extendido al líquido cefalorraquídeo.

El 6 de junio, Taylan fue operado durante siete horas. Los cirujanos lograron extirpar el 99% del tumor, pero el pequeño sufrió una complicación neurológica llamada síndrome de fosa posterior, que le impidió hablar, caminar y comer. A pesar del pronóstico, la familia decidió mantener la esperanza. Taylan completó seis semanas de terapia de haz de protones, un tratamiento avanzado de radiación, y el 5 de septiembre celebró el final de esa etapa tocando la campana de fin de tratamiento. Sin embargo, en octubre, los síntomas regresaron. Taylan volvió a sentir náuseas y debilidad. Una nueva resonancia confirmó lo peor: el cáncer se había expandido por todo su cerebro y columna vertebral.

En Navidad de 2023, sus padres tomaron la decisión más difícil: detener la quimioterapia, ya que los efectos secundarios le estaban provocando los primeros signos de demencia. El 9 de febrero de 2024, Taylan falleció en compañía de sus padres, dejando una huella imborrable en todos los que conocieron su historia.