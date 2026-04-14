Vacaciones al Norte 2026: el pueblo con tradición gaucha que es poco conocido por el turismo Este destino tiene para ofrecer su herencia histórica desde los Incas, arquitectura colonial, naturaleza con montañas espectaculares y cultura gaucha en un entorno ideal para vivir experiencias campestres Por + Seguir en







Chicoana fue escenario de importantes episodios de la historia nacional.

Chicoana se encuentra a 45 kilómetros de la capital de Salta, rodeado de yungas, montañas y ríos, siendo uno de los pueblos más lindos de Salta.

La Plaza Martín Miguel de Güemes y la Iglesia San Pablo del siglo XVII fueron declaradas Lugar Histórico Nacional por ser escenario donde se gestó la lucha épica del norte de la patria conocida como la Guerra Gaucha.

Entre los atractivos destacan la monumental Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones, el Valle Encantado, el Embalse Cabra Corral y Pulares donde se puede pescar truchas en criaderos locales.

Chicoana es reconocida como Capital Nacional del Tamal gracias a tamaleras y tamaleros que llevan adelante la rica tradición gastronómica de este plato prehispánico. A 45 kilómetros de la capital de Salta, rodeado de yungas, montañas y ríos, se encuentra Chicoana, pintoresco pueblo que propone una experiencia especial. Con opciones de naturaleza y cultura, se trata de una alternativa ideal para vacacionar. Antiguamente habitado por los pueblos originarios Chicoanas y Pulares, este destino turístico es uno de los pueblos más lindos de Salta y ofrece una mezcla perfecta de naturaleza, historia y aire libre que brinda actividades para toda la familia.

Chicoana fue escenario de importantes episodios de la historia nacional. Por ejemplo, en la Plaza Martín Miguel de Güemes y la Iglesia San Pablo, declaradas Lugar Histórico Nacional, fue donde se gestó la lucha épica del norte de la patria conocida como la Guerra Gaucha. Su iglesia del siglo XVII tiene obras de arte como pinturas altoperuanas del siglo XVIII, un Cristo crucificado del siglo XIX y la imagen de la Virgen Dolorosa del siglo XIX. La plaza con árboles nativos y vistosas aves tiene una original fuente. La historia del pueblo se refleja en su singular arquitectura con casonas de carácter popular y solares históricos, dispuestos en calles perfectas para recorrer en un paseo a pie, en bicicleta o a caballo.

Entre otros reconocimientos, Chicoana es reconocida como Capital Nacional del Tamal gracias a la actividad de tamaleras y tamaleros que llevan adelante la rica tradición gastronómica de este plato prehispánico de masa de maíz rellena con carne, papa, huevo y condimentos envuelto en hojas de mazorca de maíz. El pueblo conserva su arquitectura colonial destacando la iglesia jesuita como uno de sus principales atractivos históricos, además de contar con opciones de alojamiento desde hostales y hoteles boutique hasta fincas rurales que permiten vivir una auténtica experiencia campestre.

Chicoana_Cuesta_del_Obispo_MinTurSla_1_Banner Qué se puede hacer en Chicoana Las experiencias disponibles en este pueblo mágico salteño combinan aventura, naturaleza, cultura gaucha e inmersión histórica:

Recorrer la famosa Cuesta del Obispo en bicicleta descendiendo desde los 3400 metros a través de sinuosos caminos

Disfrutar de vistas impresionantes mientras se desciende la monumental Cuesta del Obispo

Explorar el Parque Nacional Los Cardones realizando caminatas por senderos rodeados de rica biodiversidad

Observar una gran variedad de aves autóctonas en su estado natural durante las caminatas

Realizar trekking por los caminos de altura que ofrece el entorno

Hacer cabalgatas por montañas espectaculares

Visitar la Plaza Martín Miguel de Güemes declarada Lugar Histórico Nacional con árboles nativos y vistosas aves

Conocer la Iglesia San Pablo del siglo XVII declarada Lugar Histórico Nacional donde se gestó la Guerra Gaucha

Contemplar las obras de arte como pinturas altoperuanas del siglo XVIII en la iglesia jesuita

Admirar el Cristo crucificado del siglo XIX y la imagen de la Virgen Dolorosa del siglo XIX

Recorrer las calles con arquitectura colonial perfectas para pasear a pie, en bicicleta o a caballo

Visitar restos arqueológicos que dejaron los Incas en la región

Conocer el Embalse Cabra Corral ubicado unos 12 kilómetros al sudeste de Chicoana

Realizar ciclismo de montaña (MTB) en el centro ubicado al oeste del pueblo

Comprar artesanías tradicionales elaboradas por artesanos locales

Recorrer ruinas de la antigua ciudad precolombina.

Conocer restos de pucarás cerca del pueblo. Dónde queda Chicoana Chicoana está rodeado de yungas, montañas y ríos. Es un pintoresco pueblo elegido como uno de los Seis Lugares Mágicos de Salta ubicado en medio de increíbles paisajes. Antiguamente fue habitado por los pueblos originarios Chicoanas y Pulares, conservando una rica herencia histórica que se remonta a los tiempos de los Incas quienes dejaron importantes vestigios arqueológicos en la región. En las adyacencias de esta población se encuentran ruinas de la antigua ciudad precolombina que ha dado nombre a la actual y de pucarás. El Embalse Cabra Corral se ubica unos 12 kilómetros al sudeste de Chicoana, mientras que al oeste del pueblo se ubica uno de los centros para realizar ciclismo de montaña. El pueblo conserva su arquitectura colonial con calles perfectas para recorrer, desde casonas de carácter popular hasta solares históricos.

Chicoana_Salta_Argentina_Buenas_Vibras_Logde_Alojamiento_6_ Cómo llegar a Chicoana Chicoana es accesible tanto en auto como mediante excursiones desde Salta Capital recorriendo 45 kilómetros. Se puede acceder por la Ruta Nacional 68 y luego tomar la Ruta Provincial 33 que conduce directamente al pueblo. Se puede mezclar la visita con la ruta del tabaco donde se aprende sobre la producción de habanos, o bien hacer una escapada hacia Cachi, otro hermoso pueblo de los Valles Calchaquíes. En los meses de junio y julio se efectúa el campeonato salteño de ciclismo de montaña denominado "Confraternidad" en el centro ubicado al oeste del pueblo.