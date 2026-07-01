1 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno designó al científico Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El Ministerio de Defensa informó el nombramiento del meteorólogo y oceanógrafo físico, que reemplazará a Antonio José Mauad después de su renuncia al frente del organismo.

Por
Pedro Di Nezio asumirá al frente del organismo.

Pedro Di Nezio asumirá al frente del organismo.

El Ministerio de Defensa informó la designación del científico Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) después de la renuncia de Antonio José Mauad, quien dejó el cargo a solo seis meses después de haber asumido nuevamente.

El invierno de 2026 sería más caluroso de lo registrado habitualmente en casi todo el país.
Te puede interesar:

El invierno 2026 sería sorprendentemente más caluroso que el promedio habitual, según el Servicio Meteorológico Nacional

En un comunicado, la cartera a cargo de Carlos Presti confirmó el nombramiento del científico en el organismo. "El Ministerio de Defensa de la Nación informa que el Dr. Pedro Di Nezio asume hoy la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que lleva adelante el organismo", expresaron.

En tal sentido, repasó la trayectoria del flamante funcionario: "Di Nezio es meteorólogo y oceanógrafo físico con más de dos décadas de trayectoria en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el estudio de fenómenos de alto impacto como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos. Su incorporación al frente del SMN representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

En tanto, el ministerio remarcó la importancia del SMN: "El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estratégico dentro del sistema de defensa del país. La información meteorológica precisa y oportuna es un componente necesario para la planificación y ejecución de operaciones militares".

El comunicado de Pedro Di Nezio.

El comunicado de Pedro Di Nezio.

"Asimismo, en el marco de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el SMN constituye un apoyo indispensable para la respuesta ante catástrofes naturales, la asistencia humanitaria y el auxilio a la comunidad en situaciones de emergencia. La calidad y anticipación de los pronósticos determinan directamente la capacidad de respuesta del Estado ante estos escenarios", agregaron en esta línea.

En tal sentido, se refirieron a las políticas del Gobierno: "La designación del Dr. Di Nezio se inscribe en la decisión del Presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortaleciendo sus organismos científico-técnicos y optimizando los recursos públicos. Bajo su conducción, el SMN profundizará una agenda que incluye la incorporación de tecnología de vanguardia, la mejora de procesos internos y el desarrollo de servicios de mayor calidad, precisión y utilidad tanto para las Fuerzas Armadas como para sectores estratégicos de la economía nacional: la producción agropecuaria, la actividad minera, el sector energético y la navegación aérea y marítima".

"Con esta designación, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la construcción de un organismo más eficiente, moderno y preparado para enfrentar los desafíos climáticos", concluyeron.

La renuncia de Antonio José Mauad en el SMN

A seis meses de ser nombrado nuevamente en el SMN, Antonio Mauad, el titular del organismo, presentó su dimisión, la cual quedó formalizada este miércoles en medio de recortes y una reestructuración del organismo.

En este marco, el Centro Argentino de Meteorólogos emitió un comunicado en el que advirtió que el organismo "ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional que resulta incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país".

El comunicado del Centro Argentino de Meteor&oacute;logos.

El comunicado del Centro Argentino de Meteorólogos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Llegó la "bomba polar" a Argentina: cuál será el día más helado de la semana en el AMBA

Gran parte de Argentina está bajo alerta por viento, tormentas y frío. 

El ingreso de la "bomba polar" pone en jaque al termómetro

Por la ola de calor en París se registraron más de 1.000 muertos por día.

Ola de calor mortal en Europa: con más de 1.000 fallecidos por día, se desbordan las morgues de París

Nieve en el Centro Cívico de Bariloche.

La "bomba polar" que traerá un frente frío esta semana: podría nevar en un lugar poco habitual

Se vienen días gélidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Llegó la ola polar en el AMBA y hay alerta amarilla por frío extremo: cuál será el día más helado de la semana

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

Rating Cero

Icardi con las hijas que tuvo con la conductora de Telefe.

"A Wanda no le llegaron": Mauro Icardi habría pagado la deuda por alimentos

Jazmín La Cuerpo busca oftalmólogos que la asesoren tras un reciente diagnóstico que afecta sus ojos. 

Jazmín La Cuerpo contó que le detectaron dos tumores en los ojos y pidió ayuda para encontrar especialistas

Mauro Icardi, sin club a la vista.

Mauro Icardi, oficialmente sin club: qué pasará con su futuro en el Galatasaray

Diana era la figura más querida de la sociedad británica.

Lady Di cumpliría 65 años este miércoles: cómo vivió su último festejo

José María Muscari junto a Ernestina Pais.

José María Muscari reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

últimas noticias

Icardi con las hijas que tuvo con la conductora de Telefe.

"A Wanda no le llegaron": Mauro Icardi habría pagado la deuda por alimentos

Hace 7 minutos
Donald Trump se mostró abierto a un acercamiento con el gobierno cubano. 

Trump sorprendió con un cambio de discurso sobre Cuba: "Se está acercando a Estados Unidos"

Hace 26 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 2 de julio

Hace 38 minutos
Manuel Adorni renunció a YPF.

Adorni renunció al directorio de YPF en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Hace 39 minutos
Enterate qué depara este jueves para tu signo.

Horóscopo de hoy, jueves 2 de julio

Hace 39 minutos