El Gobierno designó al científico Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El Ministerio de Defensa informó el nombramiento del meteorólogo y oceanógrafo físico, que reemplazará a Antonio José Mauad después de su renuncia al frente del organismo.

El Ministerio de Defensa informó la designación del científico Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) después de la renuncia de Antonio José Mauad , quien dejó el cargo a solo seis meses después de haber asumido nuevamente.

En un comunicado, la cartera a cargo de Carlos Presti confirmó el nombramiento del científico en el organismo. "El Ministerio de Defensa de la Nación informa que el Dr. Pedro Di Nezio asume hoy la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que lleva adelante el organismo", expresaron.

En tal sentido, repasó la trayectoria del flamante funcionario: "Di Nezio es meteorólogo y oceanógrafo físico con más de dos décadas de trayectoria en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el estudio de fenómenos de alto impacto como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos. Su incorporación al frente del SMN representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

En tanto, el ministerio remarcó la importancia del SMN: "El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estratégico dentro del sistema de defensa del país. La información meteorológica precisa y oportuna es un componente necesario para la planificación y ejecución de operaciones militares".

"Asimismo, en el marco de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el SMN constituye un apoyo indispensable para la respuesta ante catástrofes naturales , la asistencia humanitaria y el auxilio a la comunidad en situaciones de emergencia. La calidad y anticipación de los pronósticos determinan directamente la capacidad de respuesta del Estado ante estos escenarios", agregaron en esta línea.

En tal sentido, se refirieron a las políticas del Gobierno: "La designación del Dr. Di Nezio se inscribe en la decisión del Presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortaleciendo sus organismos científico-técnicos y optimizando los recursos públicos. Bajo su conducción, el SMN profundizará una agenda que incluye la incorporación de tecnología de vanguardia, la mejora de procesos internos y el desarrollo de servicios de mayor calidad, precisión y utilidad tanto para las Fuerzas Armadas como para sectores estratégicos de la economía nacional: la producción agropecuaria, la actividad minera, el sector energético y la navegación aérea y marítima".

"Con esta designación, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la construcción de un organismo más eficiente, moderno y preparado para enfrentar los desafíos climáticos", concluyeron.

La renuncia de Antonio José Mauad en el SMN

A seis meses de ser nombrado nuevamente en el SMN, Antonio Mauad, el titular del organismo, presentó su dimisión, la cual quedó formalizada este miércoles en medio de recortes y una reestructuración del organismo.

En este marco, el Centro Argentino de Meteorólogos emitió un comunicado en el que advirtió que el organismo "ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional que resulta incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país".