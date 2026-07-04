En medio de la investigación por $LIBRA, Mauricio Novelli viajó a Estados Unidos para ver a la Selección

El empresario, señalado por los investigadores como una figura clave en el entramado del criptoactivo, compartió imágenes desde Miami mientras asistía al encuentro de 16avos que disputó la Albiceleste. Ese mismo día, la Justicia tomó una decisión relevante en la causa.

Mientras la causa judicial por el caso $LIBRA avanza en los tribunales, Mauricio Novelli reapareció en las redes sociales este viernes desde Estados Unidos, donde asistió al Mundial 2026 para seguir a la Selección argentina. El empresario publicó una foto desde el estadio con la camiseta albiceleste y acompañó la imagen con una breve frase: "Qué manera de sufrir".

Milei saludó a EEUU por los 250 años de su independencia: "Es la envidia de todos"

Su presencia en Miami coincidió con una jornada de fuerte impacto para el expediente. Ese mismo día, el juez Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa de Novelli y resolvió apartar a los querellantes particulares que impulsaban la investigación por las pérdidas ocasionadas tras el lanzamiento del token.

La publicación fue capturada y difundida en X por la periodista Jésica Bossi, quien ironizó sobre la situación del empresario al escribir: "Mauricio Novelli tuvo un gran día. Acá viendo la Selección. #$LIBRA".

La investigación se abrió luego del lanzamiento de la criptomoneda, el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó el proyecto en su cuenta oficial de X. Tras ese mensaje, el valor del activo digital se disparó hasta acercarse a los u$s5 , aunque horas más tarde sufrió un derrumbe luego de que, según las denuncias, billeteras vinculadas con los desarrolladores retiraran cerca de u$s100 millones de los fondos de liquidez, lo que provocó pérdidas a miles de inversores.

En ese contexto, distintos especialistas identifican a Novelli como una figura clave dentro de la operatoria. De acuerdo con esa hipótesis, habría actuado como el "nodo central" que conectó a los responsables del proyecto con integrantes del entorno presidencial. Al momento del lanzamiento del token se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al empresario Hayden Mark Davis , señalado como creador de $LIBRA, además de mantener un intenso intercambio de mensajes con el Presidente y con Karina Milei durante las horas en que el activo alcanzó su pico de cotización y luego se desplomó.

Giro en la causa $LIBRA: por pedido de Novelli, la Justicia apartó a los querellantes

El juez Marcelo Martínez De Giorgi resolvió hacer lugar a un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y apartó a los querellantes particulares de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión representa un revés para quienes impulsaban el expediente, que intenta determinar si existió una maniobra fraudulenta y si hubo un vínculo entre el empresario y el presidente Javier Milei para promocionar el activo digital.

Mauricio Novelli con Javier Milei. Redes sociales.

La resolución alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido aceptados como querellantes en distintas etapas del proceso. Los denunciantes cuestionaron la medida y se espera que presenten una apelación para revertir el fallo.

Entre los fundamentos, el magistrado sostuvo que las pruebas incorporadas hasta el momento "no permiten sostener que hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación". Además, remarcó que para intervenir como querellantes debían acreditar una afectación "concreta, directa y suficientemente individualizada", algo que, a su criterio, todavía no quedó demostrado.

Las billeteras virtuales, uno de los puntos centrales del fallo

De Giorgi también puso el foco en la falta de elementos para acreditar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los tokens. Según explicó, la documentación presentada por los denunciantes se apoyó principalmente en enlaces y manifestaciones sobre la tenencia de claves privadas, sin pruebas suficientes para demostrar que esas wallets les pertenecían o cuál había sido el origen de los fondos empleados.

El juez agregó que la propia estructura de la red Solana y el uso de billeteras de autocustodia dificultan verificar la identidad de sus titulares, por lo que consideró que esa información resulta insuficiente para reconocerlos como perjudicados directos dentro del proceso.

La investigación continuará bajo la órbita del fiscal Taiano

Pese al apartamiento de los querellantes, el expediente seguirá su curso. La causa permanece delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien avanzará con las distintas hipótesis relacionadas con el lanzamiento y la promoción de $LIBRA, incluidas las denuncias por la extracción de millones de dólares de los fondos de liquidez y los presuntos delitos de negociaciones incompatibles, cohecho y otras conductas que podrían involucrar a funcionarios públicos.