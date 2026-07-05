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Así es el nuevo look de Alejandro Garnacho que está generando todo tipo de reacciones

Mientras disfruta de sus vacaciones, el futbolista realizó un cambio radical en su apariencia.

¿Cómo es el nuevo look de Alejandro Garnacho?

¿Cómo es el nuevo look de Alejandro Garnacho?

Redes sociales
  • Alejandro Garnacho sorprendió con un cambio de look que rápidamente se volvió viral.
  • Su nuevo peinado generó opiniones divididas entre los usuarios en las redes sociales.
  • El delantero ya había llamado la atención anteriormente por sus distintos cambios de imagen.
  • El radical cambio llega en medio de un presente complicado tanto en Chelsea como fuera de la Selección Argentina.

El delantero hispano-argentino llamó la atención por su radical cambio de look. Tras terminar una temporada poco productiva en Chelsea y no ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, el joven de 22 años decidió aprovechar las vacaciones y pasar por la peluquería para reinventar su imagen de manera contundente.

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No es la primera vez que el jugador del Chelsea sorprende con su corte de pelo ya que ha sabido llevar distintos colores a lo largo de su corta carrera. Si bien siempre mantuvo un estilo similar, con el flequillo como protagonista y degradado a los costados, el nacido en Madrid pasó por distintas tonalidades de cabello, que van desde el platinado hasta un rubio brillante.

Rubio brillante en su época en Manchester United.

Rubio brillante en su época en Manchester United.

Cuál es el nuevo look de Alejandro Garnacho que sorprende a todos

Con las vacaciones como escenario, Alejandro Garnacho sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una imagen completamente renovada. El delantero, que no fue convocado por la Selección Argentina para el Mundial 2026, compartió un video en redes sociales y su nuevo look no tardó en convertirse en tema de conversación.

En un video compartido en Tik Tok, se lo vio con trenzas pegadas al cuero cabelludo, un estilo muy diferente al que había lucido durante la temporada. Vestido completamente de blanco y mientras compartía un momento junto a su hijo, su nuevo peinado terminó acaparando toda la atención.

Así quedó Garnacho tras su cambio de look.

Así quedó Garnacho tras su cambio de look.

Como es costumbre, el cambio fue muy comentado por los usuarios en las redes. La mayoría fueron críticas, ya que se trata de un estilo muy diferente al que tuvo durante su carrera profesional y que según muchos no va con su tipo de rostro. Sin embargo, hubo también quienes apoyaron la decisión del futbolista al jugársela por algo innovador y fuera de lo común.

Todo esto se dio en un contexto difícil para el jugador, que viene atravesando un bajón futbolístico. Tras irse del Manchester United, donde apareció y supo destacarse llegó al Chelsea y generó grandes expectativas. Sin embargo, nunca pudo lograr su mejor versión en el conjunto londinense y lo que parecía ser un potencial inmenso se fue diluyendo poco a poco. Además del plano deportivo, el delantero lleva una vida de mucha exposición mediática, que le ha ayudado poco dentro de la cancha.

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