Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos El cronista protagonizó un romántico momento al aire durante su cobertura del Mundial 2026 y sorprendió a todos con una decisión que no tenía prevista. Agregar C5N en









Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación. Redes sociales

Martín Salwe presentó oficialmente a su novia durante una transmisión en vivo desde Estados Unidos.

Los conductores de Intrusos lo desafiaron a hacerle una entrevista que terminó con un momento inesperado.

La charla derivó en una conversación sobre la relación y surgió un pedido que cambió el rumbo del móvil.

Tras un corte en la transmisión que generó suspenso, la pareja finalmente oficializó su noviazgo al aire. Martín Salwe vivió un momento muy especial durante una salida en vivo para Intrusos desde Estados Unidos. El cronista, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026, aprovechó la transmisión para presentar oficialmente a Justina, la joven con la que mantiene una relación desde hace varios meses. Lo que comenzó como una nota distendida terminó convirtiéndose en una inesperada declaración de amor frente a miles de espectadores.

Todo se inició con una propuesta de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes lo desafiaron a entrevistar a Justina como si no la conociera. Salwe aceptó el juego y se acercó con un formal: "Disculpe, ¿cómo le va?", pero la respuesta de ella no tardó en romper el clima. "No me trate de usted", lanzó entre risas, desatando la reacción de los conductores, que aprovecharon la situación para bromear con la pareja.

El lindo momento que vivió Martin Salwe junto a Justina. América A medida que avanzó la charla, Justina contó que había viajado para acompañar al periodista durante la cobertura del torneo y admitió que la experiencia había superado todas sus expectativas. Además, cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de Salwe, respondió sin dudar: "Su buen humor, su energía. Siempre está ahí como subiéndola". También reveló que sus amigas tenían una buena imagen del cronista y explicó que prefería formar su propia opinión sobre la relación.

Cómo fue el anuncio del noviazgo de Martín Salwe En medio de la entrevista, la conversación giró hacia la situación sentimental de ambos. Justina confesó que, aunque para ella el vínculo ya estaba consolidado, todavía faltaba un detalle importante. "Yo quiero la pregunta", reconoció, mientras explicaba que nunca había existido una propuesta formal para oficializar el noviazgo. Esa confesión fue suficiente para que desde el estudio comenzaran a insistirle a Salwe para que aprovechara el momento.

Luego de algunos segundos de dudas, el cronista terminó cediendo ante el pedido de los conductores. "Hoy es 30 de junio. Me gusta la fecha", comentó, antes de reconocer que aquella decisión "estaba fuera de los planes". Con evidente emoción, miró a Justina y le expresó: "Ya te dije todo lo que siento, ya lo sabés. Pero quiero preguntarte: ¿querés ser mi novia?".