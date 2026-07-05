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Su primer departamento: así es la casa de Momi Giardina, con un vestidor inolvidable

La humorista mostró cómo es su casa en Palermo y sorprendió a sus seguidores con una vivienda de dos plantas, ambientes amplios, grandes ventanales y un ropero diseñado a medida.

A los 43 años

A los 43 años, la actriz, humorista y figura del streaming atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal.

  • La humorista cumplió el sueño de convertirse en propietaria a los 43 años.
  • La vivienda está ubicada en el barrio de Palermo y se destaca por su luminosidad.
  • El living de doble altura es uno de los espacios más llamativos del hogar.
  • El inmueble combina diseño moderno, detalles industriales y mobiliario minimalista.
  • Uno de los ambientes más especiales es el vestidor personalizado que Momi comenzó a diseñar en la planta superior.

A los 43 años, la actriz, humorista y figura del streaming atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal: logró cumplir uno de sus mayores sueños al comprarse su primer departamento. Ubicado en el barrio porteño de Palermo, el hogar combina amplitud, diseño contemporáneo y una gran entrada de luz natural. Así es la casa de Momi Giardina, con un vestidor inolvidable

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La compra del loft tuvo un significado muy especial para Giardina. La humorista contó que se trata de su primera propiedad y reconoció la enorme emoción que sintió al concretar uno de sus mayores sueños personales. "Es mi primer departamento a los 43 años y, en estos tiempos que cuestan un montón, haber logrado esto es algo que me llena de felicidad", expresó. Además, reveló que atravesó este proceso acompañada por su círculo más íntimo, integrado por su mamá, su pareja y su hija, quienes participaron activamente en la decisión. Más que una inversión inmobiliaria, la vivienda representa para la actriz un refugio personal y el inicio de una nueva etapa, en la que cada ambiente refleja parte de su historia y de su identidad.

La conductora compartió distintos rincones de su nueva casa a través de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con la decoración y el estilo elegido para cada ambiente.

Cómo es la casa de Momi Giardina con ambiente muy luminosos

Según contó la propia Momi Giardina, la compra fue tan espontánea como emotiva. La artista aseguró que solo necesitó visitar un departamento para tomar la decisión y convertirse en propietaria. La vivienda cuenta con dos pisos y se destaca por sus ambientes amplios y luminosos. Los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural, generando una sensación de calidez y amplitud en cada espacio.

Además, la propiedad fue decorada siguiendo el estilo personal de la humorista, quien eligió cuidadosamente cada detalle del mobiliario y la ambientación. Uno de los sectores más destacados del inmueble es el living principal. El espacio posee doble altura y combina elementos de estilo industrial con detalles modernos y acogedores. Las paredes oscuras contrastan con los pisos de madera clara y los muebles blancos, logrando un equilibrio visual elegante y cálido al mismo tiempo. Un gran sillón blanco se convierte en el protagonista del ambiente, acompañado por una chimenea decorativa que aporta aún más confort. La distribución del espacio fue pensada para favorecer la circulación y mantener una estética minimalista, sin perder funcionalidad.

Otro de los espacios que más llamó la atención fue el vestidor ubicado en la planta superior. Se trata de uno de los proyectos más personales de Giardina, quien decidió crear un ambiente independiente destinado a organizar tanto su ropa cotidiana como el vestuario que utiliza en sus trabajos. El vestidor fue diseñado a medida, priorizando el orden, la practicidad y la comodidad, pero sin resignar estilo.

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