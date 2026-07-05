Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte Su familia compartió imágenes inéditas del cantante caminando por su casa de Parque Leloir y le dedicó un conmovedor mensaje que volvió a emocionar a miles de fanáticos. Agregar C5N en









A un mes de la muerte de Carlos "Indio" Solari, su familia volvió a conmover a los seguidores del histórico referente del rock argentino con la publicación de las últimas fotografías que le tomaron al músico. Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales oficiales del cantante y muestran una faceta íntima de sus últimos días en su casa de Parque Leloir.

Una de las fotografías, inédita hasta ahora, retrata al Indio caminando lentamente por el jardín de su vivienda, con un bastón, las manos en los bolsillos del sobretodo y sus característicos lentes oscuros. La otra imagen, que ya había trascendido días después de su fallecimiento, lo muestra posando junto a un árbol de intenso follaje rojo, una postal que con el paso del tiempo se transformó en uno de los símbolos de su despedida.

Jueves 4 de junio a la tardecita

Te amamos tanto viejito...

V y B pic.twitter.com/VQrRrtZDQO — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) July 5, 2026 Aquella fotografía había despertado una fuerte emoción entre sus seguidores. Según trascendió en ese momento, el fotógrafo eligió retratar al músico junto a ese árbol por el impacto visual que generaban sus hojas rojizas, un paisaje otoñal que el propio Solari apreciaba especialmente. Tras su muerte, la imagen fue resignificada por los fanáticos como una representación de sus últimas horas.

Junto a las fotos, su familia publicó un breve pero profundo mensaje: "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito... Virginia 'Viru' Mones Ruiz y Bruno". El texto hace referencia a la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y refleja el afecto con el que fue acompañado por sus seres queridos hasta el final.

La difusión de las fotografías, especialmente la inédita en la que se lo ve caminando por el parque de su casa, reavivó el cariño de sus seguidores. En pocas horas, la publicación recibió miles de mensajes de agradecimiento y despedida, mientras las imágenes se convirtieron nuevamente en un homenaje al legado de un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

La muerte del Indio Solari y la despedida de los fanáticos El Indio Solari murió el 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Desde hacía años convivía con la enfermedad de Parkinson, que había limitado sus apariciones públicas, aunque nunca debilitó el vínculo con su público, que continuó manifestándole su admiración de manera permanente. La noticia de su muerte provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y generó una despedida multitudinaria. Miles de fanáticos participaron del homenaje organizado por su familia para darle el último adiós a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino, en una muestra de afecto que volvió a quedar reflejada en las redes sociales tras la publicación de estas imágenes.