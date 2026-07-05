Elon Musk quiere traer a Tesla a la Argentina: qué llegaría y cómo acceder La empresa del magnate avanza con acuerdos junto a YPF y proyecta un desembarco que combina movilidad eléctrica, infraestructura energética y nuevas tecnologías en el país. Por Agregar C5N en









¿Como será el desembarco de Tesla en el país? XTB

Tesla dio los primeros pasos para instalarse en Argentina con una estructura local y un responsable designado.

La empresa analiza junto a YPF proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía y centros de datos.

El plan de desembarco incluye negocios vinculados con energías renovables, software y servicios tecnológicos.

Vaca Muerta también aparece como una pieza clave para futuros proyectos de infraestructura energética. El desembarco de Tesla en Argentina comenzó a tomar forma con la designación de Joaquín Lizarralde como responsable de las operaciones locales y el inicio de una alianza preliminar con YPF. La iniciativa, impulsada por la empresa de Elon Musk, incluye la evaluación de proyectos vinculados con la instalación de supercargadores, sistemas de almacenamiento de energía y el desarrollo de posibles centros de datos.

El Boletín Oficial del 1 de abril de 2026 reveló información sobre como será la estructura de Tesla SRL en Argentina. Allí se informó que la sociedad fijó su domicilio en Madero 900, piso 16, un edificio donde también funcionan empresas tecnológicas y compañías vinculadas con la movilidad eléctrica.

Tesla quiere pisar fuerte en Argentina. Nov Tech El objeto social de Tesla SRL en Argentina contempla una amplia variedad de actividades, que van desde la importación y comercialización de vehículos hasta el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables. Además, la empresa quedó habilitada para ofrecer software, aplicaciones y servicios digitales vinculados con la movilidad, el análisis de datos, la telemática y los sistemas tecnológicos para vehículos y soluciones energéticas.

Cómo será la llegada de Tesla a Argentina La llegada de Tesla a Argentina comenzó a tomar forma con una serie de acuerdos y proyectos que van más allá de la venta de autos eléctricos. La empresa mantiene conversaciones avanzadas con YPF y analiza oportunidades vinculadas con infraestructura energética, almacenamiento de energía y nuevas tecnologías. Aunque todavía no hay inversiones confirmadas, ya existen señales concretas sobre su desembarco.

Uno de los principales ejes del acuerdo entre Tesla y YPF apunta al desarrollo de estaciones de carga rápida y sistemas de almacenamiento energético. La compañía estadounidense aparece como un potencial proveedor para proyectos de baterías de gran escala, un mercado que comenzó a desarrollarse en el país con nuevas licitaciones impulsadas por el sector energético.

Una alianza estratégica con YPF. YPF Las empresas también evalúan instalar supercargadores en estaciones de servicio de YPF para crear corredores eléctricos que conecten distintas ciudades del país. Además, ambas compañías iniciaron conversaciones para explorar el desarrollo de centros de datos en Argentina, una iniciativa que todavía se encuentra en una etapa preliminar. Otra de las posibilidades en estudio contempla proyectos relacionados con Vaca Muerta, aprovechando su capacidad para abastecer de energía a futuras inversiones tecnológicas. Según trascendió, el vínculo entre Tesla y YPF se enfoca especialmente en infraestructura energética, almacenamiento con baterías y servicios de gran escala, ampliando el alcance de la llegada de la empresa al país. Vaca Muerta Argentina.gob