Ejercicios únicos: esta fue la impresionante transformación de Shakira La cantante colombiana combina rutinas de alta intensidad diseñadas por su entrenadora personal para mantener su rendimiento físico y su energía en el escenario. Agregar C5N en









La preparación física de Shakira se estructura en sesiones de entrenamiento que combinan trabajo de fuerza con pesas, series cardiovasculares y secuencias de baile.

Shakira combina entrenamiento de fuerza con sesiones de baile de alta intensidad.

La cantante colombiana realiza ejercicios enfocados en abdomen, oblicuos y core.

Shakira entrena varios días a la semana para sostener su exigente agenda artística.

La artista alterna pesas, cardio y movimientos funcionales en cada sesión. Ejercicios únicos: la cantante sorprende con su exigente rutina de entrenamiento basada en fuerza, baile y ejercicios de core. Cómo es la secuencia de movimientos que realiza su entrenadora personal para mantener su físico y resistencia: esta fue la impresionante transformación de Shakira.

La interprete colombiana continúa sorprendiendo por su estado físico y su disciplina de entrenamiento, basado en una combinación de fuerza, baile y ejercicios de alta intensidad. Su esquema diario, diseñado por su entrenadora personal Anna Kaiser, se convirtió en una de las claves de su preparación para escenarios de alto rendimiento y giras internacionales.

Más allá de su carrera musical, la artista es reconocida por mantener una exigente esfuerzo corporal que le permite sostener largas jornadas de ensayo y espectáculos de gran impacto.

Una rutina basada en fuerza, baile y resistencia La preparación física de Shakira se estructura en sesiones de entrenamiento que combinan trabajo de fuerza con pesas, series cardiovasculares y secuencias de baile. Según su entrenadora, la cantante entrena varios días a la semana alternando distintas disciplinas para trabajar el cuerpo de forma integral. Primero realiza ejercicios de fuerza, con rutinas que incluyen tanto pesos moderados como series de alta repetición. Luego incorpora trabajo cardiovascular, muchas veces a través del baile, una de sus grandes pasiones y parte esencial de su preparación escénica. Los principales técnicas>

El baile como parte clave del entrenamiento El baile no solo forma parte de su estilo artístico, sino también de su entrenamiento físico. Esta etapa de la rutina está pensada para potenciar la resistencia muscular luego del trabajo de fuerza, obligando al cuerpo a seguir en movimiento bajo fatiga. De esta manera, la artista logra mejorar su capacidad aeróbica mientras desarrolla coordinación, ritmo y potencia, elementos fundamentales para sus presentaciones en vivo.

Los ejercicios de core que realiza Shakira Dentro de su rutina, uno de los puntos más importantes es el trabajo abdominal. Su entrenadora desarrolló una secuencia específica de cinco ejercicios enfocados en el core, que combinan fuerza, estabilidad y movimiento funcional. Estos incluyen movimientos laterales con pesas, trabajo de piernas en suspensión, extensiones controladas y rotaciones del torso, todos orientados a fortalecer la zona media del cuerpo. Constancia y preparación para el escenario La clave del estado físico de la artista está en la constancia. Su rutina puede extenderse durante varios días a la semana e incluso intensificarse en períodos de preparación para grandes shows, con sesiones de varias horas que incluyen resistencia, potencia y flexibilidad. Gracias a esta disciplina, Shakira logra mantener su energía en alto nivel durante presentaciones exigentes y coreografías complejas, consolidándose como una de las artistas con mayor rendimiento físico sobre el escenario.