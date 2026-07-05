Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi La conversación puso en evidencia la buena onda que hay entre los ex integrantes de MasterChef y que dejó un palito para el futbolista. Agregar C5N en









¿Qué pasó entre Wanda y Maxi y por qué aparce implicado Icardi?

Wanda Nara y Maxi López dejaron atrás su conflictiva separación y hoy mantienen una buena relación como padres.

La conductora compartió un chat privado que mostró la buena sintonía actual entre ambos.

La conversación ocurrió durante la cobertura del Mundial en Estados Unidos y estuvo vinculada a sus hijos.

En la publicación, Wanda deslizó una indirecta a Mauro Icardi al valorar el buen vínculo que tiene con su ex. Con el paso del tiempo, Wanda Nara y Maxi López dejaron atrás una de las separaciones más conflictivas del espectáculo y consiguieron reconstruir su relación desde otro lugar. Hoy, el vínculo entre ambos está marcado por el diálogo y la buena comunicación como padres, algo que la conductora volvió a reflejar al compartir con sus seguidores un intercambio privado que sorprendió por el tono cercano entre los dos.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López. Redes sociales En medio de la cobertura del Mundial para Telefe en Estados Unidos, Maxi López intercambió mensajes con Wanda Nara por una cuestión vinculada a los tres hijos que tienen en común. La conversación, centrada en un tema familiar, volvió a reflejar el buen vínculo que lograron construir con el paso de los años pese a su conflictiva separación.

Cómo fue el chat de Maxi López y Wanda Nara El intercambio comenzó cuando el ex delantero recibió un llamado de la odontóloga de sus hijos mientras estaba al aire en la cobertura de la Copa del Mundo. Como no podía atender el tema en ese momento, optó por dejar la decisión en manos de Wanda Nara. "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que vos digas va a estar bien", escribió el exfutbolista, dejando en evidencia la confianza que mantiene en la madre de sus hijos para resolver este tipo de situaciones.

El chat completo entre Wanda y Maxi. Redes sociales La conductora reaccionó con entusiasmo al gesto y lo dejó plasmado en un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. “Ay Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias”, expresó, destacando la relación cordial que mantienen en la actualidad, muy alejada de las tensiones que siguieron a su separación.

Junto a la captura de la conversación, Wanda agregó una reflexión que varios interpretaron como una referencia indirecta a su presente judicial con Mauro Icardi. “Llevarse bien con un ex. Feliz por vos”, expresó sobre la imagen, destacando lo valioso que resulta poder sostener un diálogo sin conflictos cuando hay hijos en común, algo que dejó entrever que hoy no logra con el padre de Isabella y Francesca.