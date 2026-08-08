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Con premio de arquitectura: así es la casa de Hernán Drago en Nordelta

La casa combina diseño moderno con espacios pensados para aprovechar el entorno natural, una propuesta que la convirtió en una de las más destacadas de Nordelta.

Conocé como es el hogar del modelo y conductor de televisión argentino.

Conocé como es el hogar del modelo y conductor de televisión argentino.

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  • La vivienda de Hernán Drago recibió un importante reconocimiento por su propuesta arquitectónica.
  • El diseño prioriza la integración entre los ambientes y el entorno natural de Nordelta.
  • La propiedad incorpora distintos recursos que combinan estética, confort y funcionalidad.
  • Su distribución y características la convierten en una de las residencias más llamativas de la zona.

Hernán Drago, uno de los modelos y conductores más reconocidos de la televisión argentina, vive en una espectacular casa ubicada en Nordelta que se destaca no solo por su diseño, sino también por el reconocimiento que recibió a nivel internacional. La vivienda fue distinguida en los Architecture MasterPrize Awards dentro de la categoría Arquitectura Unifamiliar Residencial.

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Así es la casa del reconocido modelo argentino.

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La propiedad fue diseñada por el estudio argentino ATV Arquitectos y comenzó a construirse en 2016, mientras que la obra finalizó en 2019. Ubicada sobre un terreno de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, cuenta con más de 510 m² cubiertos distribuidos en dos plantas y se caracteriza por una arquitectura que aprovecha al máximo la luz natural y las vistas hacia la laguna.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la integración entre los espacios interiores y el paisaje. Los amplios ventanales, el uso de hormigón visto y madera, junto con un gran patio central, generan una circulación fluida y una marcada sensación de amplitud en todos los ambientes de la vivienda.

Como es la casa de Hernan Drago en Nordelta

Uno de los sectores más llamativos de la propiedad es su pileta, construida sobre la pendiente natural del terreno. Su diseño genera un efecto visual que hace parecer que el agua se extiende hacia la laguna, integrándose con el paisaje y conectando el living, la galería y el quincho con el exterior.

El living y su grandes ventanales, de fondo la pileta.

El living y su grandes ventanales, de fondo la pileta.

La distribución de la vivienda también fue pensada para ofrecer comodidad y funcionalidad. En la planta baja se concentran los espacios sociales, como el living, el comedor, la cocina con isla y los ambientes destinados a reuniones familiares, todos organizados alrededor de un patio interno que favorece la circulación y el ingreso de luz natural.

En el piso superior se ubican la suite principal, otras dos habitaciones en formato suite y un ambiente de uso privado pensado para trabajar o descansar. Desde este nivel también se mantiene la conexión visual con el patio central, un elemento que organiza la circulación entre ambas plantas y aporta amplitud a toda la casa.

Distibuida en dos pisos y con un patio central ubicado a la izquierda de la escalera.

Distibuida en dos pisos y con un patio central ubicado a la izquierda de la escalera.

Más allá de su estética moderna, la residencia sobresale por la manera en la que se adapta al terreno y aprovecha el entorno natural. La combinación de materiales, las vistas abiertas y el diseño de sus espacios fueron claves para que el proyecto recibiera un reconocimiento internacional y se convirtiera en una de las casas más destacadas de Nordelta.

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