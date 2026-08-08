Lionel Messi, sobre la relación con su padre Jorge: "Siempre necesité su aprobación"

El capitán de la Selección argentina habló años atrás sobre el vínculo estrecho que tenían y su rol clave en todo el proceso de inicio en el fútbol.

La muerte de Jorge Messi marca uno de los momentos más dolorosos para Lionel Messi y su familia. El padre del capitán de la Selección Argentina fue una figura importante durante toda su carrera y estuv desde sus primeros pasos en Newell’s hasta su llegada a Barcelona. A lo largo de los años, Lionel dejó en claro en distintas entrevistas la importancia que tuvo su papá: "Siempre necesité su aprobación".

Mucho antes de convertirse en una estrella mundial, Messi ya tenía claro quiénes eran sus referentes. En una de sus primeras entrevistas, cuando apenas tenía 13 años y todavía jugaba en las inferiores de Newell’s, le preguntaron por sus ídolos y respondió: "Dos, mi papá Jorge y mi padrino Claudio".

Con el paso de los años, esa admiración se mantuvo. En 2016, durante el juicio por el caso de los derechos de imagen, Messi explicó el nivel de confianza que tenía en su padre y en los abogados que manejaban sus asuntos. "Yo solo jugaba al fútbol. Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas", declaró en EFE.

Esa relación también quedó expuesta en momentos difíciles. En 2019, Messi habló sobre las críticas que recibía Jorge y contó cómo afectaban a su familia. "Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores" , aseguró en Estudio Fútbol. Y agregó: "Lo metieron en el medio de muchísimas cosas, también a mí, pero una cosa es que hablen de mí que soy jugador y otra de mi papá".

En aquella misma entrevista, Messi recordó una situación particular que atravesó su padre y explicó cómo intentó acompañarlo desde el lugar que podía. "Fue un partido contra Uruguay, que ganamos por Eliminatorias. Mi viejo estaba pasando por un momento complicado y la mejor manera de acompañarlo o estar cerca de él era eso". Luego agregó : "Sé lo que disfruta con el fútbol, viéndome jugar, sufriendo muchísimo, era un buen regalo para él".

La relación entre ambos también estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la carrera de Messi. En 2021, después de conocer que no continuaría en Barcelona, el propio Lionel contó que fue Jorge quien le comunicó la decisión. "Vino mi papá a mi casa a comunicármelo porque a la mañana se había reunido temprano con Laporta. Ahí vino el bajón. Se lo conté a Antonela. Lloramos y nos amargamos", recordó en la BBC.

¿Cómo era la relación de Lionel Messi con su papá Jorge?



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Por último, en Luzu TV, Messi contó: “Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice cosas mal. Pero siempre necesité como la aprobación, por decirlo de alguna manera… o la opinión de mi viejo de chiquito”.

“En toda la carrera deportiva, el que está al lado mío en ese sentido fue mi viejo. Yo terminaba un partido y le escribía a él, o estábamos viendo algún partido y comentábamos”, concluyó.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.