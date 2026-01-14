Con sold out se estrenó "Ellas son tango" en el Teatro Astral El show creado y dirigido por Andrea Ghidone que homenajea a Nelly Omar, Libertad Lamarque, Tita Merello y María Nieves, arrasó en su debut de temporada. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Anita Martínez, Julia Calvo, Marisol Otero y Chino Laborde. + Seguir en







No todas las obras se fueron de la ciudad de Buenos Aires. La noche porteña tiene propuestas para los que se quedaron a veranear en la city y uno de los espectáculos que cortó todos los tickets en su estreno es ” Ellas son tango ”. El show tiene arrabal, tiene baile, orquestas en vivo que activan la nostalgia a través de la música y los relatos.

El espectáculo dirigido por Andrea Ghidone que se estrenó el viernes en el Teatro Astral se presenta como una invitación ideal a viajar en el tiempo a través del homenaje a las grandes del tango. Sobre el escenario las figuras se destacan con sus excelsas performances: Julia Calvo interpreta a Nelly Omar, Marisol Otero encarna a Libertad Lamarque, Anita Martínez da vida a Tita Merello y Andrea Ghidone encarna a María Nieves, leyenda viva del tango danza.

Los relatos que guían al espectador en esta travesía en el tiempo suenan en la voz del Chino Laborde y la música en vivo está a cargo de la Orquesta Quinteto del Ángel, además de la actuación de un elenco de más de veinte artistas que sostienen el clima y la narrativa del espectáculo.

ellas son tango - orquesta Las grandes del Tango El espectáculo propone una nueva versión en la que se incorpora la actriz Julia Calvo como Nelly Omar, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, una artista atravesada por su tiempo, por el compromiso político y por años de silencio forzado. La interpretación de Calvo aporta sentimiento y se destaca en el escenario.

Libertad Lamarque, estrella popular de la escena porteña que llevó nuestra música a todo el continente, es interpretada por Marisol Otero. Tita Merello, encarnada por Anita Martínez, trae al escenario el arrabal, el carácter y la ironía. María Nieves completa este recorrido como símbolo de cuerpo y conquista, encarnada por Andrea Ghidone.

Ellas son tango - Andrea Ghidone Danza y destreza en el escenario La creadora del espectáculo se lleva todos los aplausos y representa uno de los picos del show a través de su impecable performance. Ghidone dice a través de su cuerpo lo que los músicos interpretan con sus instrumentos. El show tiene previsto 20 funciones de jueves a domingo. Funciones durante enero y febrero en el Teatro Astral.