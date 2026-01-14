IR A
IR A

Con sold out se estrenó "Ellas son tango" en el Teatro Astral

El show creado y dirigido por Andrea Ghidone que homenajea a Nelly Omar, Libertad Lamarque, Tita Merello y María Nieves, arrasó en su debut de temporada. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Anita Martínez, Julia Calvo, Marisol Otero y Chino Laborde.

Con sold out se estrenó Ellas son tango en el Teatro Astral

No todas las obras se fueron de la ciudad de Buenos Aires. La noche porteña tiene propuestas para los que se quedaron a veranear en la city y uno de los espectáculos que cortó todos los tickets en su estreno es ” Ellas son tango ”. El show tiene arrabal, tiene baile, orquestas en vivo que activan la nostalgia a través de la música y los relatos.

Dante Spinetta en Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata.
Te puede interesar:

Con un show de Dante Spinetta abrió sus puertas Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata

El espectáculo dirigido por Andrea Ghidone que se estrenó el viernes en el Teatro Astral se presenta como una invitación ideal a viajar en el tiempo a través del homenaje a las grandes del tango. Sobre el escenario las figuras se destacan con sus excelsas performances: Julia Calvo interpreta a Nelly Omar, Marisol Otero encarna a Libertad Lamarque, Anita Martínez da vida a Tita Merello y Andrea Ghidone encarna a María Nieves, leyenda viva del tango danza.

Los relatos que guían al espectador en esta travesía en el tiempo suenan en la voz del Chino Laborde y la música en vivo está a cargo de la Orquesta Quinteto del Ángel, además de la actuación de un elenco de más de veinte artistas que sostienen el clima y la narrativa del espectáculo.

ellas son tango - orquesta

Las grandes del Tango

El espectáculo propone una nueva versión en la que se incorpora la actriz Julia Calvo como Nelly Omar, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, una artista atravesada por su tiempo, por el compromiso político y por años de silencio forzado. La interpretación de Calvo aporta sentimiento y se destaca en el escenario.

Libertad Lamarque, estrella popular de la escena porteña que llevó nuestra música a todo el continente, es interpretada por Marisol Otero. Tita Merello, encarnada por Anita Martínez, trae al escenario el arrabal, el carácter y la ironía. María Nieves completa este recorrido como símbolo de cuerpo y conquista, encarnada por Andrea Ghidone.

Ellas son tango - Andrea Ghidone

Danza y destreza en el escenario

La creadora del espectáculo se lleva todos los aplausos y representa uno de los picos del show a través de su impecable performance. Ghidone dice a través de su cuerpo lo que los músicos interpretan con sus instrumentos.

El show tiene previsto 20 funciones de jueves a domingo. Funciones durante enero y febrero en el Teatro Astral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

Hace 11 minutos
play
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Hace 22 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

Hace 27 minutos
La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Hace 28 minutos
Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Hace 55 minutos