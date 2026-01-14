IR A
Las Siete Esferas es la miniserie sobre una de las historias de Agatha Christie que se estrena en Netflix

Otro lanzamiento de Reino Unido de 2026 llegó a la popular plataforma de streaming y se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, atrapando miles de suscriptores.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, Las Siete Esferas, la miniserie que aterrizó este año a este sitio web y está siendo furor en la plataforma. Se trata de serie televisiva, llena de intriga, suspenso y basada en los años 20.

La popular plataforma de streaming no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a Netflix y cautivan a miles de suscriptores, como así también se convierten en tendencias en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de televidentes han aumentado notoriamente en el mes de enero.

Esta producción de Reino Unido es una de las historias de Agatha Christie. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas en estas vacaciones. Te aseguramos que es un entretenimiento garantizado ideal para disfrutar con amigos o en familia desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Las Siete Esferas, la miniserie que estrenó en Netflix

Miniserie de 3 episodios. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente —y mortalmente— mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen “Bundle” Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa.

las siete esferas

Tráiler de Las Siete Esferas

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las Siete Esferas

  • Mia McKenna-Bruce como Bundle Brent
  • Helena Bonham Carter como Lady Caterham
  • Martin Freeman como Commissaire Martin Bataille
  • Corey Mylchreest como Gerry Wade
  • Edward Bluemel como Jimmy Thesiger
  • Nyasha Hatendi como Dr. Cyril Matip
  • Alex Macqueen como George Lomax
  • Guy Siner como Tredwell
siete esferas
