Las Siete Esferas es la miniserie sobre una de las historias de Agatha Christie que se estrena en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, Las Siete Esferas, la miniserie que aterrizó este año a este sitio web y está siendo furor en la plataforma. Se trata de serie televisiva, llena de intriga, suspenso y basada en los años 20. Esta producción de Reino Unido es una de las historias de Agatha Christie. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas en estas vacaciones. Te aseguramos que es un entretenimiento garantizado ideal para disfrutar con amigos o en familia desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Las Siete Esferas, la miniserie que estrenó en Netflix Miniserie de 3 episodios. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente —y mortalmente— mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen “Bundle” Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa.

las siete esferas Tráiler de Las Siete Esferas Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Las Siete Esferas Mia McKenna-Bruce como Bundle Brent

como Bundle Brent Helena Bonham Carter como Lady Caterham

como Lady Caterham Martin Freeman como Commissaire Martin Bataille

como Commissaire Martin Bataille Corey Mylchreest como Gerry Wade

como Gerry Wade Edward Bluemel como Jimmy Thesiger

como Jimmy Thesiger Nyasha Hatendi como Dr. Cyril Matip

como Dr. Cyril Matip Alex Macqueen como George Lomax

como George Lomax Guy Siner como Tredwell siete esferas