Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de María la caprichosa, la serie emotiva con la lucha por los derechos de las mujeres

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno colombiano de este año que está siendo tendencia, se trata María la caprichosa, una serie televisiva basada en hechos reales, una telenovela cargada de emoción y drama.
La popular plataforma de streaming no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que suman a Netflix y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, en este 2026 han aumentado notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero.
Ahora llegó a la gran N roja, un estreno colombiano de este año que está siendo tendencia, se trata María la caprichosa, una serie televisiva basada en hechos reales, una telenovela cargada de emoción y drama que no te podés perder este fin de semana de enero. Estamos hablando de un entretenimiento garantizado, ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa y disfrutar en familia. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto que no te podés perder.
Sinopsis de María la caprichosa, la serie colombiana que llegó a Netflix
64 episodios. Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.
Una joven que se convierte en el rostro de un movimiento social que busca otorgar estatus legal, protección y dignidad a las trabajadoras domésticas de su país.
Tráiler de María la caprichosa
Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX
Reparto de María la caprichosa
El reparto principal de María la caprichosa incluye a Karent Hinestroza (María adulta), Paola González (María joven) y Marggy Selene Valdiris (María niña), junto a Sebastián Eslava, Carolina Cuervo, Julián Díaz, Indhira Serrano, Daniel Toro, Carlos Carvajal, Paola Valencia, Bryan Mina, Valeria Caicedo, Bárbara Perea Arce y Jhon Álex Toro, entre muchos otros que dan vida a la lucha de las trabajadoras domésticas en esta serie colombiana de Netflix.