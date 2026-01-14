Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de María la caprichosa, la serie emotiva con la lucha por los derechos de las mujeres Un estreno colombiano de este año aterrizó en la popular plataforma de streaming y es furor. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja, un estreno colombiano de este año que está siendo tendencia, se trata María la caprichosa, una serie televisiva basada en hechos reales, una telenovela cargada de emoción y drama.

La popular plataforma de streaming no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que suman a Netflix y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, en este 2026 han aumentado notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno colombiano de este año que está siendo tendencia, se trata María la caprichosa, una serie televisiva basada en hechos reales, una telenovela cargada de emoción y drama que no te podés perder este fin de semana de enero. Estamos hablando de un entretenimiento garantizado, ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa y disfrutar en familia. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto que no te podés perder.

Sinopsis de María la caprichosa, la serie colombiana que llegó a Netflix 64 episodios. Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

Una joven que se convierte en el rostro de un movimiento social que busca otorgar estatus legal, protección y dignidad a las trabajadoras domésticas de su país.

maria la caprichosa Tráiler de María la caprichosa Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX Reparto de María la caprichosa El reparto principal de María la caprichosa incluye a Karent Hinestroza (María adulta), Paola González (María joven) y Marggy Selene Valdiris (María niña), junto a Sebastián Eslava, Carolina Cuervo, Julián Díaz, Indhira Serrano, Daniel Toro, Carlos Carvajal, Paola Valencia, Bryan Mina, Valeria Caicedo, Bárbara Perea Arce y Jhon Álex Toro, entre muchos otros que dan vida a la lucha de las trabajadoras domésticas en esta serie colombiana de Netflix.

