El día que Julio Iglesias incomodó y besó a la fuerza a Susana Giménez en su programa

Según aseguró la diva argentina esa era una actitud recurrente por parte del cantante español: “Sabía que eso iba a pasar”. Sin embargo, el padre de Enrique Iglesias también tuvo actitudes similares con Verónica Castro y Thalia frente a las cámaras.

El beso de Julio Iglesias a Susana Giménez fue durante su programa en 2004 cuando estuvo invitado en su living

Julio Iglesias fue denunciado recientemente por dos exempleadas por abusos sexual y a raíz de ello, s e volvió viral un viejo video cuando acosó en vivo a la conductora argentina, Susana Giménez en su programa en Telefe y que ahora generaron repudio.

El cantante español quedó expuesto luego que se hiciera pública la denuncia de una investigación de tres años a cargo por el medio español, elDiario.es, y estadounidense, Univisión Noticias, donde dos de empleadas relataron que fueron abusadas en reiteradas ocasiones cuando trabajaban para el cantautor en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021.

Esta situación recordó el momento en que Iglesias incomodó y besó a la fuerza a la diva de los teléfonos cuando fue de invitado a su programa en 2004. En aquella ocasión, Giménez lo presentó para comenzar la entrevista en su living y al aparecer en escena la saludó con dos besos en el cachete, pero posteriormente la tomó de la cara y le dio un beso en la boca.

“Amor mío, precioso”, saludó Susana al cantante y este la volvió a saludar, pero cercano a la boca. “Siempre me da besos”, indicó la conductora y sin dudarlo, el español se puso frente a frente, la tomó de la cabeza con las dos manos y la besó en los labios. Notoriamente, la diva intentó sacarse de encima al cantautor: “Sabía que esto iba a pasar”.

Luego, ya una vez sentados en el living se volvió a vivir la misma secuencia. “No me quería poner brillos porque después se los ponía a él”, aclaró la conductora e Iglesias le respondió: “Ya me da vergüenza, mucho, besarte porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los que te doy en público”.

En ese instante, el padre de Enrique Iglesias la tomó de la mano para que se acerque hacia él y la abrazó e intentó besar nuevamente, sin embargo, Susana se logró zafar y le recriminó: “No Julio, te lo pido... pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”.

Embed - Se viralizó un video de #julioiglesias en el programa de #susanagimenez, en 2005, donde la besa y abraza a pesar de que la conductora intenta evitarlo. | #C5N @c5n Se viralizó un video de #julioiglesias en el programa de susanagimenez, en 2005, donde la besa y abraza a pesar de que la conductora intenta evitarlo. | #C5N sonido original - c5n - c5n

El día que Julio Iglesias acosó a Verónica Castro, Thalía y Jimena Cyrulnik en televisión

Lamentablemente Susana Giménez no fue la única famosa que fue sufrió un acoso en vivo por parte de Julio Iglesias, ya que Verónica Castro relató dos situaciones similares, la cantante mexicana Thalía también vivió una secuencia similar e incluso, Jimena Cyrulnik.

En 2022, Verónica Castro le contó a la conductora Pati Chapoy que uno de los momentos incómodos que vivió con el español fue durante una entrega de premios, cuando Iglesias la tocó por detrás sobre un escenario y en presencia de más artistas, y el otro en una entrevista que ella le hizo para la televisión en México, en la que el cantante la besó en la boca sin su consentimiento.

“De repente me dice ‘mira, yo siempre he tenido muchas ganas de darte un beso y de abrazarte y todo, pero nunca me has dejado. Pero ahorita que estamos en frente de las cámaras…’, se levanta, me agarra la cabeza, me da un beso. Dije, bueno, corta la cámara porque te voy a dar un madrazo”, relató.

Por otra parte, la actriz mexicana Thalía también fue besada sorpresivamente y ante las cámaras por Julio Iglesias: sucedió en 1996 durante un programa especial de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, en el que ambos se presentaron juntos. De un momento a otro, mientras ella cantaba, el cantante se le acercó y le dio un beso en la boca.

Embed - Thalia - Julio Iglesias El Especial - Siempre En Domingo - México 1996 - Baila Morena - Me Faltas Tu

Además, en 2013, cuando Jimena Cyrulnik era notera de Versus tuvo un mano a mano con el cantante y este tuvo momentos incómodos con la argentina.

Cuando la periodista intentaba llevar adelante la entrevista, Iglesias le menciona que tiene 22 años y le remarca su “boca grande, muy bonita” y lanzó: “Una novia como tu me vendría bien a mí. Una chiquilla así como tú”.

A lo largo de la entrevista respondía con comentarios que incomodaban a Cyrulnik e incluso la tocaba. Luego, ya en conferencia de prensa, cuando la modelo se acercó a saludarlo, el cantautor la sentó en su regazo.