En plena costa argentina, la actriz Julieta Díaz se mostró en pareja tras haberse separado el año pasado

La actriz Julieta Díaz está en pareja disfrutando sus vacaciones

Julieta Díaz fue vista en un restaurante junto a un hombre y surgieron rumores de un nuevo romance.

Las imágenes los muestran compartiendo un beso, lo que confirmó la cercanía entre ambos.

La identidad del acompañante todavía es un misterio, ya que la actriz cuida mucho su vida privada.

Tras separarse en 2025 de Gervasio Troche, Julieta había dicho que quería volver a apostar al amor. Durante una escapada veraniega en uno de los destinos más concurridos de la costa argentina, una figura muy querida del espectáculo volvió a quedar en el centro de la escena. Se trata de Julieta Díaz con una persona que, al parecer, sería su nueva pareja. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, despertaron curiosidad y comentarios, especialmente porque llegan después de un período de cambios importantes en su vida personal.

El último año había estado marcado por una separación que había dado que hablar y por un perfil mucho más bajo en lo sentimental. Por eso, esta aparición pública no pasó inadvertida y volvió a poner el foco en su presente afectivo, en un contexto de descanso, sol y mar.

Quién sería la nueva pareja de Julieta Díaz Julieta Díaz Redes sociales Aunque siempre intenta mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, Julieta Díaz volvió a quedar bajo los flashes luego de que trascendiera que fue vista en un restaurante de un conocido destino turístico acompañada por un hombre. El encuentro no pasó desapercibido y rápidamente comenzaron a circular versiones que hablan de un nuevo romance en sus primeras etapas.

Las imágenes que registraron ese momento muestran a la actriz sentada en una mesa junto a una ventana, frente a un hombre con un estilo descontracturado: remera blanca, suéter verde claro y pantalón negro. En medio del almuerzo, ambos acortaron distancias y se dieron un beso, un gesto que dejó en evidencia la cercanía y la buena sintonía que comparten por estos días.

La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa subrayó el bajo perfil que suele mantener Julieta en lo que respecta a su intimidad, motivo por el cual todavía no se conoce quién es su nuevo compañero.

Cabe recordar que en abril de 2025 la actriz había confirmado su separación de Gervasio Troche, a quien había conocido en 2020 durante la pandemia, y en ese entonces ya había expresado su deseo de volver a creer en el amor.