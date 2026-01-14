Este es el perfume favorito de Danna Paola: cuánto sale en Argentina Un clásico que atraviesa generaciones y estilos. Una fragancia con carácter definido y presencia duradera. + Seguir en







Se trata de una fragancia que conserva la esencia de una casa icónica. Redes sociales

Danna Paola tiene una fragancia emblemática que refleja un perfil joven, actual y con identidad propia.

Se trata de un clásico de la perfumería francesa que mantiene vigencia entre nuevas generaciones.

El aroma se construye a partir de notas cítricas, florales y un fondo cálido y persistente.

En Argentina, el perfume se comercializa en distintas presentaciones y su valor varía según el punto de venta. La elección de un perfume suele decir mucho sobre la personalidad de quien lo usa, y en el caso de Danna Paola no es la excepción. La cantante y actriz mexicana tiene entre sus preferencias una fragancia reconocida a nivel mundial, asociada a la frescura, la independencia y una impronta moderna que acompaña su estilo personal.

Dentro del universo de las celebridades, muchas figuras sostienen durante un largo tiempo un mismo aroma, que termina funcionando como una extensión de su imagen pública. Marcas históricas y composiciones clásicas siguen ocupando un lugar central, incluso entre artistas jóvenes con fuerte presencia en la cultura pop.

Coco Mademoiselle de Chanel vicente torns Cuál es el perfume favorito de Danna Paola Danna Paola utiliza Coco Mademoiselle de Chanel, una fragancia que se apoya en una salida cítrica marcada por naranja, mandarina, bergamota y flor de azahar del naranjo. Estas primeras notas aportan una sensación luminosa y fresca desde el primer contacto con la piel.

El corazón del perfume se desarrolla a partir de un perfil floral donde aparecen la rosa de Turquía, el jazmín, la mimosa y el ylang-ylang. Esta etapa define el carácter del aroma, con una presencia delicada pero sostenida que le da profundidad y personalidad.

En el fondo, la fragancia se afirma con pachulí, almizcle blanco, vainilla, vetiver, haba tonka y opopónaco. Esta base aporta calidez y persistencia, logrando un cierre envolvente que acompaña durante horas sin resultar invasivo.