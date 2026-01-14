IR A
Este es el perfume favorito de Danna Paola: cuánto sale en Argentina

Un clásico que atraviesa generaciones y estilos. Una fragancia con carácter definido y presencia duradera.

Se trata de una fragancia que conserva la esencia de una casa icónica.

  • Danna Paola tiene una fragancia emblemática que refleja un perfil joven, actual y con identidad propia.
  • Se trata de un clásico de la perfumería francesa que mantiene vigencia entre nuevas generaciones.
  • El aroma se construye a partir de notas cítricas, florales y un fondo cálido y persistente.
  • En Argentina, el perfume se comercializa en distintas presentaciones y su valor varía según el punto de venta.

La elección de un perfume suele decir mucho sobre la personalidad de quien lo usa, y en el caso de Danna Paola no es la excepción. La cantante y actriz mexicana tiene entre sus preferencias una fragancia reconocida a nivel mundial, asociada a la frescura, la independencia y una impronta moderna que acompaña su estilo personal.

Dentro del universo de las celebridades, muchas figuras sostienen durante un largo tiempo un mismo aroma, que termina funcionando como una extensión de su imagen pública. Marcas históricas y composiciones clásicas siguen ocupando un lugar central, incluso entre artistas jóvenes con fuerte presencia en la cultura pop.

Coco Mademoiselle de Chanel

Cuál es el perfume favorito de Danna Paola

Danna Paola utiliza Coco Mademoiselle de Chanel, una fragancia que se apoya en una salida cítrica marcada por naranja, mandarina, bergamota y flor de azahar del naranjo. Estas primeras notas aportan una sensación luminosa y fresca desde el primer contacto con la piel.

El corazón del perfume se desarrolla a partir de un perfil floral donde aparecen la rosa de Turquía, el jazmín, la mimosa y el ylang-ylang. Esta etapa define el carácter del aroma, con una presencia delicada pero sostenida que le da profundidad y personalidad.

En el fondo, la fragancia se afirma con pachulí, almizcle blanco, vainilla, vetiver, haba tonka y opopónaco. Esta base aporta calidez y persistencia, logrando un cierre envolvente que acompaña durante horas sin resultar invasivo.

Cuánto sale el perfume favorito de Danna Paola en Argentina

Coco Mademoiselle de Chanel se consigue en Argentina en perfumerías especializadas y tiendas oficiales que comercializan fragancias importadas. Está disponible en distintos tamaños y concentraciones, lo que influye directamente en su precio final.

El valor del perfume puede variar según la presentación que se elija y el canal de venta. En algunas tiendas se pueden encontrar envases de 50 mililitros por $239.500, el de 100 ml por $301.200 y su versión más grande, de 200 ml a $450.300

