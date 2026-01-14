14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno celebró la baja a 0% de los aranceles de importación de celulares

La eliminación total de los aranceles a la importación de celulares comenzó a regir este jueves y forma parte de un esquema más amplio de desregulación impositiva que también alcanza a otros productos electrónicos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo festejó en redes sociales.

Por
La baja de precios que

La baja de precios que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar en torno al 30%.

El Gobierno nacional puso en marcha este jueves 15 de enero la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que apunta a ampliar la oferta disponible en el mercado, estimular la competencia entre marcas y propiciar una baja de precios que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar en torno al 30%. No obstante, desde el propio Ejecutivo advirtieron que el impacto no será inmediato y que la reducción no se reflejará de forma automática en las góndolas.

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.
Te puede interesar:

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2011513808582558110?s=48&partner=&hide_thread=false

La decisión se enmarca en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, mediante el cual se había establecido una reducción progresiva del arancel aplicado a los celulares importados. En aquel momento, la alícuota descendió del 16% al 8%, y con la entrada en vigencia de esta nueva etapa pasó directamente a 0%, completando así el proceso de desgravación.

El esquema de desregulación impositiva incluyó además otros cambios relevantes para el sector electrónico. En el mismo paquete, el Gobierno eliminó los impuestos internos para los celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron del 9% al 0%. A su vez, redujo los impuestos internos que gravan a los televisores y consolas de videojuegos importadas, cuya carga se recortó del 19% al 9,5%.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central es equiparar las condiciones entre los productos nacionales y los importados, además de dinamizar un mercado tecnológico afectado por la caída del consumo y por precios que se ubican por encima de los registrados en otros países de la región. La expectativa es que una mayor competencia contribuya a moderar los valores finales para los consumidores.

Resistencia sindical: "En contra de la producción nacional"

La medida encendió alertas en el polo industrial fueguino. Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron una “profunda preocupación” por el impacto de la quita de aranceles en la producción local y el empleo.

“Bajar los aranceles a cero va en contra de la producción nacional y agrava una situación que ya es compleja”, advirtió el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares, quien recordó que durante 2025 el sindicato impulsó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la actividad electrónica en la provincia.

Desde la UOM sostienen que la política oficial pone en riesgo puestos de trabajo, debilita la industria instalada y compromete la continuidad del entramado productivo en Tierra del Fuego, uno de los principales polos tecnológicos del país.

Noticias relacionadas

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

El dólar oficial tuvo una pequeña baja el martes.

Tras conocerse el dato de inflación, el dólar se mantiene debajo de $1.500

Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.

Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

Anses explicó cuál es el trámite para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa.

Cuál es el trámite online fundamental de ANSES para poder hacer gestiones desde la comodidad de la casa

Anses explicó cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. 

Cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Cuenta DNI tiene un beneficio especial para disfrutar de la música en 2026.

Babasónicos, Zoe Gotusso y más: como podés hacer para participar por las entradas del Festival Cuenta DNI

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.
play

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Con sold out se estrenó Ellas son tango en el Teatro Astral

Con sold out se estrenó "Ellas son tango" en el Teatro Astral

Se trata de una fragancia que conserva la esencia de una casa icónica.

Este es el perfume favorito de Danna Paola: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

play
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso.

"¡Ni en pedo me caso!": el día que Lali Espósito negó los rumores de boda con Pedro Rosenblat

Hace 16 minutos
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Cuándo se casará Lali Espósito con Pedro Rosemblat y todo lo que se sabe de la boda

Hace 21 minutos
La pareja anunció su casamiento y es furor en las redes. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo comenzó el romance que ahora culmina en boda

Hace 22 minutos
Nos casamos: Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Hace 49 minutos
La baja de precios que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar en torno al 30%.

El Gobierno celebró la baja a 0% de los aranceles de importación de celulares

Hace 1 hora