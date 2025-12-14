14 de diciembre de 2025 Inicio
Falleció Eva Giberti, referente nacional de la psicología y los derechos de género

Dejó un legado de más de seis décadas en la academia, las políticas públicas y la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Será velada este domingo hasta las 20 horas, en avenida Córdoba 3677.

Eva Giberti fue una reconocida psicóloga y psicoanalista que dedicó su carrera profesional a desarrollar teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los Estudios de Género.

Eva Giberti, psicóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una de las fundadoras del diario Página12, murió este domingo a sus 96 años de edad. Así lo confirmó su familia durante la mañana este domingo, quienes también informaron que la prestigiosa intelectual argentina será velada esta tarde en una casa funeraria ubicada en la avenida Córdoba 3677. El servicio durará hasta las 20 horas.

Giberti nació un 21 de mayo de 1929, en Buenos Aires. Fue una reconocida psicóloga y psicoanalista que dedicó su carrera profesional a desarrollar teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los Estudios de Género. En 2003, fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. “Yo soy una mujer delsiglo XX, que fue un siglo terrible pero también el de las grandes luchas de mujeres, nos movimos, avanzamos, fue fenomenal para las luchas de las mujeres", dijo la intelectual durante un homenaje a su trayectoria, realizado en 2019, en la Universidad del Museo Social Argentino.

Durante la dictadura de 1955, empezó a trabajar de periodista en la revista Mundo argentino y publicó allí una nota en la que denunciaba las condiciones de maltrato en la colonia-hogar Ricardo Gutiérrez. Pedro Aramburu le reprochó hacer prensa amarilla y luego le ofrecieron un trabajo de asistente social en el gobierno para que dejara de denunciar. “Ahí aprendí de golpe lo que es la miserabilidad, la corrupción”, dijo Giberti. Luego, fundó la Escuela para Padres, en el diario La Razón, que luego se integraría a la Facultad de Medicina de la UBA.

A lo largo de su carrera, Giberti ocupó cargos docentes en la UBA y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), donde dictó cátedras de Psicología Evolutiva, Violencia Familiar y Psicología Forense. También fue relatora y expositora en congresos nacionales e internacionales, como la conferencia El rol de la mujer por la paz en Jerusalén en 1964 y la IX Convención Internacional de Pediatría en Santo Domingo en 1972.

Su compromiso con los derechos humanos se expresó en su participación en organismos públicos y sociales. Integró desde su creación el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, fue consultora de UNICEF Argentina entre 1993 y 1999 y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la Vida de los Niños de América Latina y el Caribe. En 1999, actuó como perito de parte de Abuelas de Plaza de Mayo en causas judiciales contra represores del Estado, evaluando el daño psíquico en niños nacidos en centros clandestinos de detención.

Mientras seguía creando cátedras, en los comienzos de 2000 ingresó en la vida de funcionaria, en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, donde recreó el registro de adoptantes. Luego, durante la presidencia de Néstor Kirchner creó su máximo orgullo: el Programa “Las víctimas contra las violencias”,para dar atención a las víctimas de abusos o malos tratos causados por ejercicio de violencias.

Su familia informó que el velatorio se realizará este domingo, de 14 a 20, en avenida Córdoba 3677, en la Ciudad de Buenos Aires. Con su muerte, la Argentina despide a una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo en psicología, género y derechos humanos

