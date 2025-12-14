Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Marvel tiene listo un breve avance, pero con suficiente munición para desatar el caos entre los fans.

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip.

Hay ocasiones en las que Marvel decide soltar migajas solo para ver cómo arde Internet, y Avengers: Doomsday parece ir directo a esa categoría . Con la película en plena posproducción y el hype flotando desde que los hermanos Russo regresaron al timón , ahora sabemos un detalle jugoso: cuánto durará el primer tráiler . Y sí, apunta a ser uno de esos teasers que no dicen nada, pero simultáneamente lo dicen todo.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney , sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones , que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip . Por supuesto, eso ha sido suficiente para que los foros se conviertan en un hervidero de teorías, filtraciones de dudosa credibilidad y promesas de “esta vez sí que dejo el MCU si me decepcionan”.

Según la Korea Media Rating Board , el teaser tendrá 1 minuto y 25 segundos , un total de 85 segundos que probablemente se sientan como un microinfarto colectivo . Y lo mejor es que no llegará solo, porque se estrenará pegado a Avatar: Fire and Ash (Avatar 3 para los amigos) , que aterriza en cines el 19 de diciembre de 2025 . Ahora bien, ¿Lo lanzarán online el mismo día o nos harán sudar ? Marvel últimamente disfruta demasiado viendo cómo sufrimos .

La gracia del asunto es que Avengers: Doomsday está planteada como una antesala al gran final con Avengers: Secret Wars , previsto para 2027 , así que este teaser debería servir más como “respira hondo, que lo que viene es serio” que como un adelanto tradicional. Marvel necesita que funcione. Y los Russo lo saben .

La película, por cierto, no se anda con chiquitas en su reparto. Nunca el MCU había juntado tanta potencia friki en el mismo plano, y eso ya es decir .

Entre los nombres confirmados —y abróchate, porque la lista es casi obscena— están Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Winter Soldier), Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (U.S. Agent), Tenoch Huerta (Namor), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena), Kelsey Grammer (Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Joseph Quinn (Antorcha Humana), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleston (Loki) y Pedro Pascal como Reed Richards.

Pero la joya de la corona es, sin discusión, Robert Downey Jr. regresando, pero no como Tony Stark, sino como Doctor Doom. Puede que ni Victor Von Doom haya visto venir eso.

Y si el MCU llevaba años mareando la perdiz con los X-Men, aquí ya no tienen dónde esconderse: Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden y Channing Tatum forman un bloque mutante que parece sacado directamente de una fantasía de 2003. Que Marvel esté usando esta película para preparar la llegada oficial de los mutantes no es ningún secreto, pero tampoco molesta.

Aunque parezca poco, un tráiler tan corto puede ser la estrategia más inteligente que Marvel ha tomado en años. Con el MCU intentando recuperar a un público que anda algo quemado entre multiversos, retrasos y cameos sorpresa que ya no sorprenden a nadie, condensar el primer impacto en 85 segundos puede ser justo el empujón que necesita la maquinaria.

Si Marvel decide que estos segundos se centren en Doctor Doom, Sentry desatado, el regreso de Loki o un vistazo a Reed Richards, podrían reavivar el hype de una forma que las fases 4 y 5 no lograron del todo. Y siendo realistas, el fandom está más que listo para emocionarse otra vez, solo necesitan que alguien pulse el botón correcto.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, dentro de la Fase 6 del MCU, y si este teaser cumple lo prometido, diciembre de 2025 puede convertirse en la resurrección emocional de muchos seguidores que juraban estar cansados del universo compartido.