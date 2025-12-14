IR A
IR A

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Marvel tiene listo un breve avance, pero con suficiente munición para desatar el caos entre los fans.

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

  • Hay ocasiones en las que Marvel decide soltar migajas solo para ver cómo arde Internet, y Avengers: Doomsday parece ir directo a esa categoría. Con la película en plena posproducción y el hype flotando desde que los hermanos Russo regresaron al timón.
  • Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip.
  • Según la Korea Media Rating Board, el teaser tendrá 1 minuto y 25 segundos, un total de 85 segundos que probablemente se sientan como un microinfarto colectivo.
  • La gracia del asunto es que Avengers: Doomsday está planteada como una antesala al gran final con Avengers: Secret Wars, previsto para 2027.

Hay ocasiones en las que Marvel decide soltar migajas solo para ver cómo arde Internet, y Avengers: Doomsday parece ir directo a esa categoría. Con la película en plena posproducción y el hype flotando desde que los hermanos Russo regresaron al timón, ahora sabemos un detalle jugoso: cuánto durará el primer tráiler. Y sí, apunta a ser uno de esos teasers que no dicen nada, pero simultáneamente lo dicen todo.

Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.
Te puede interesar:

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. Por supuesto, eso ha sido suficiente para que los foros se conviertan en un hervidero de teorías, filtraciones de dudosa credibilidad y promesas de “esta vez sí que dejo el MCU si me decepcionan”.

Según la Korea Media Rating Board, el teaser tendrá 1 minuto y 25 segundos, un total de 85 segundos que probablemente se sientan como un microinfarto colectivo. Y lo mejor es que no llegará solo, porque se estrenará pegado a Avatar: Fire and Ash (Avatar 3 para los amigos), que aterriza en cines el 19 de diciembre de 2025. Ahora bien, ¿Lo lanzarán online el mismo día o nos harán sudar? Marvel últimamente disfruta demasiado viendo cómo sufrimos.

Qué buscará Marvel con el primer tráiler de Avengers Doomsday

La gracia del asunto es que Avengers: Doomsday está planteada como una antesala al gran final con Avengers: Secret Wars, previsto para 2027, así que este teaser debería servir más como “respira hondo, que lo que viene es serio” que como un adelanto tradicional. Marvel necesita que funcione. Y los Russo lo saben.

Avengers: Doomsday

La película, por cierto, no se anda con chiquitas en su reparto. Nunca el MCU había juntado tanta potencia friki en el mismo plano, y eso ya es decir.

Entre los nombres confirmados —y abróchate, porque la lista es casi obscena— están Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Winter Soldier), Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (U.S. Agent), Tenoch Huerta (Namor), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena), Kelsey Grammer (Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Joseph Quinn (Antorcha Humana), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleston (Loki) y Pedro Pascal como Reed Richards.

Pero la joya de la corona es, sin discusión, Robert Downey Jr. regresando, pero no como Tony Stark, sino como Doctor Doom. Puede que ni Victor Von Doom haya visto venir eso.

Y si el MCU llevaba años mareando la perdiz con los X-Men, aquí ya no tienen dónde esconderse: Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden y Channing Tatum forman un bloque mutante que parece sacado directamente de una fantasía de 2003. Que Marvel esté usando esta película para preparar la llegada oficial de los mutantes no es ningún secreto, pero tampoco molesta.

Aunque parezca poco, un tráiler tan corto puede ser la estrategia más inteligente que Marvel ha tomado en años. Con el MCU intentando recuperar a un público que anda algo quemado entre multiversos, retrasos y cameos sorpresa que ya no sorprenden a nadie, condensar el primer impacto en 85 segundos puede ser justo el empujón que necesita la maquinaria.

Si Marvel decide que estos segundos se centren en Doctor Doom, Sentry desatado, el regreso de Loki o un vistazo a Reed Richards, podrían reavivar el hype de una forma que las fases 4 y 5 no lograron del todo. Y siendo realistas, el fandom está más que listo para emocionarse otra vez, solo necesitan que alguien pulse el botón correcto.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, dentro de la Fase 6 del MCU, y si este teaser cumple lo prometido, diciembre de 2025 puede convertirse en la resurrección emocional de muchos seguidores que juraban estar cansados del universo compartido.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

últimas noticias

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 10 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 17 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 22 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 29 minutos
El jóven que padecía un gran dolor de cabeza y finalmente recibió un diagnóstico impensado

Creian que el dolor de cabeza era por el oído pero un diagnóstico tardío cambió todo: qué pasó

Hace 40 minutos