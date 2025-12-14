14 de diciembre de 2025 Inicio
Frustran un atentado terrorista en un mercado navideño de Alemania: hay cinco detenidos

Ocurrió en la zona de Dingolfing-Landau, en Baja Baviera. Los sospechosos son un ciudadano egipcio de 56 años, tres marroquíes de 30, 28 y 22 años, y un sirio de 37 años.

Por el momento, no se intensificarán las medidas de seguridad más allá de las ya implementadas.

Las autoridades alemanas frustraron un supuesto plan para atacar un mercadillo navideño en la zona de Dingolfing-Landau, en Baja Baviera, informó la Fiscalía General de Múnich. El incidente, que está siendo investigado bajo una fuerte sospecha de motivación islamista, culminó con la detención de cinco sospechosos el pasado viernes.

Los detenidos incluyen un ciudadano egipcio de 56 años, tres marroquíes de 30, 28 y 22 años, y un sirio de 37 años. La Fiscalía detalló que el egipcio es el principal sospechoso, acusado de haber instigado el plan desde una mezquita local, llamando a cometer un atentado con vehículo para atropellar y causar el mayor número posible de víctimas.

Según la acusación, los tres hombres de nacionalidad marroquí estaban preparados para ejecutar el plan de asesinato, mientras que el ciudadano sirio proporcionó apoyo logístico a los presuntos atacantes. La Fiscalía tipificó el acto como un intento de asesinato en el marco del derecho penal alemán.

Tras ser detenidos el viernes, los cinco sospechosos fueron presentados ante un magistrado el sábado. A cuatro de ellos le dictaron la prisión preventiva. Las autoridades confirmaron que, en contra de reportes iniciales, ningún servicio de inteligencia extranjero estuvo implicado en la operación.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, elogió la "gran capacidad de reacción y eficacia" de las fuerzas de seguridad locales, agradeciendo su excelente cooperación, que permitió la rápida detención de los implicados y evitó el atentado. El caso está ahora bajo la investigación de los servicios especializados y la Fiscalía de Múnich.

A pesar del suceso, el Ministerio del Interior bávaro indicó que, por el momento, no se intensificarán las medidas de seguridad más allá de las ya implementadas. El nivel de amenaza se mantiene como "abstractamente alto", con una elevada presencia policial y controles en los mercadillos navideños, tal como se había dispuesto desde su apertura.

