9 de junio de 2026 Inicio
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La hermana de Luciana Aylén Barrios realizó una advertencia sobre un joven: "Nos bloqueó a todos"

Andrea dio detalles sobre la relación de su hermana con un joven de 16 años que iba a buscarla al colegio y afirmó: "Para mí él es sospechoso".

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La hermana de Luciana apuntó contra un joven.

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La joven mencionó a un adolescente de 16 años que solía acercarse al colegio para ver a Luciana, aunque aclaró que la situación nunca les llamó especialmente la atención dentro del entorno familiar: “Había un chico que venía a verla a la escuela, pero no era nada anormal. Nosotros siempre fuimos abiertos con ella y queríamos saber quién era, nada más”, explicó.

Según relató, cuando la familia advirtió la desaparición de Luciana, decidió aportar esa información a los investigadores para descartar cualquier vínculo con el caso. A partir de esa consulta, pudieron establecer que el adolescente se encontraba en clases al momento en que la joven fue vista por última vez: “Cuando di el dato, me dijeron que él estaba en el colegio a las 15.45”, señaló.

Luciana Aylen Barrios Alarcón 1

Sin embargo, Andrea aseguró que la actitud posterior del joven despertó sospechas dentro de la familia. “Creemos que se enteró después de lo que estaba pasando, pero apenas supo de la desaparición, nos bloqueó a todos”, afirmó.

Aunque remarcó que no tiene pruebas que lo involucren directamente, sostuvo que ese comportamiento le resultó llamativo. “Para mí es sospechoso”, expresó.

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Testigos declararon que la joven, como vive lejos del colegio, no podría ir y volver en colectivo porque la familia se encarga de llevarla y traerla; por lo que se contrapone con esta teoría. Según indicaron, su familia vive a 6, 7 kilómetros de la escuela en una zona rural, por eso se mudó con su mamá en el casco central de la localidad.

El abogado de la familia, Luis Gutiérrez, también describió a la adolescente como una joven muy unida a su entorno familiar, especialmente a su madre, y aseguró que quienes la conocen no creen que se haya ausentado voluntariamente para encontrarse con alguien. “Es una chica muy buena, muy cercana a su familia y particularmente apegada a su mamá”, afirmó.

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

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