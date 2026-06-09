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La respuesta cortante de un actor de Euphoria contra un fan que le pidió una foto: "No me..."

Un fanático filmó la secuencia cuando se acercó a la estrella de la serie, pero éste tuvo una actitud distante y se fue con su acompañante.

El actor salió de un restaurante junto a su acompañante y fue abordado por un fan que le pidió una foto

El actor salió de un restaurante junto a su acompañante y fue abordado por un fan que le pidió una foto, pero se negó.

El actor de Euphoria y Frankenstein, entre otros, Jacob Elordi, quedó envuelto en una polémica luego que en las rede sociales se viralizara un video donde le rechazó a un fan hacer una foto.

El actor murió en la sala de su casa.
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El video fue publicado por un fanático llamado Otavio Bittencour en su cuenta de Instagram donde lamentó el pequeño desencuentro que tuvo con la mega estrella de Hollywood en las calles de Japón.

“Solo quería una foto, jefe”, escribió en el pie de la publicación en su cuenta junto al polémico video: el actor sale de un restaurante con una acompañante y es interceptado por la Bittencour quien amablemente le pide sacarse una foto.

Elordi siguió caminando y cuando frenó por otro motivo, el fan volvió a insistirle y es ahí cuando le toca la espalda como llamándole, y en ese instante el actor se da vuelta y lanza visiblemente molesto: “No me toques, hermano”. Acto seguido, continúa su camino y se marcha del lugar.

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Rápidamente en las redes sociales comenzaron “los bandos” de estar a favor y en contra de los protagonistas. Lo cierto es que alguno les llamó la atención su reacción ya que muchos aseguran que el también protagonista de Frankenstein suele frenar siempre ante los pedidos de los fans que se acercan a solicitarle una instantánea.

La Guerra de los Últimos, la nueva película que protagoniza Jacob Elordi

El próximo 27 de agosto llegará la nueva película de Jacob Elordi, La Guerra de los Últimos, la esperada película de ciencia ficción postapocalíptica dirigida por Ridley Scott. En el tráiler que salió recientemente, habla de una peligrosa guerra entre los últimos supervivientes de un mundo devastado por una pandemia mortal.

La película cuenta la historia de Hig (interpretado por Jacob Elordi), un piloto que logró sobrevivir a una devastadora gripe que acabó con gran parte de la humanidad, pero que perdió a su esposa durante la tragedia. Junto a Bangley (Josh Brolin), un exmarine y experto en supervivencia, y Cima (Margaret Qualley), una médica con quien desarrolla una relación sentimental, mantiene un refugio aislado que les permite seguir adelante en medio del caos.

Sin embargo, cuando Hig logra recibir un misterioso mensaje de radio cambia todo y mantienen las esperanzas que todavía existe conexión humana más allá de su refugio y deciden emprender una peligrosa búsqueda que lo llevará a enfrentarse a nuevas amenazas.

El protagonista intenta despegar una avioneta mientras es perseguido por los Reapers, un grupo de saqueadores que se desplazan a caballo y representan uno de los mayores peligros de este nuevo mundo.

Embed - La Guerra de los Últimos | Tráiler Oficial | Doblado

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