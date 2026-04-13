Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla por tormentas: las localidades más afectadas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, emitió aviso para siete provincias ante la llegada de distintas inclemencias. Por + Seguir en







Las tormentas golpearán con fuerza a varias provincias. SMN

El país se sigue adentrando en el otoño y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para varias zonas del país. El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el norte de Córdoba, Santiago del Estero, este de Salta, norte de Chaco y Formosa.

Por otro lado, hay alerta amarilla por viento para la isla de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y el este de Santa Cruz; mientras que en el oeste santacruceño se agrega aviso amarillo por nevada.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta tormentas 13 abril 2026 Siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes. SMN Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores El SMN anticipa una jornada de lunes agradable, con temperatura entre 15° y 24° y vientos leves rotando entre el sudeste y el este, con cielo parcialmente cubierto. Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 13 abril 2026 El pronóstico para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. SMN