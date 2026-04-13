13 de abril de 2026 Inicio
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Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla por tormentas: las localidades más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, emitió aviso para siete provincias ante la llegada de distintas inclemencias.

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Las tormentas golpearán con fuerza a varias provincias.

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Misiones, una de las provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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Por otro lado, hay alerta amarilla por viento para la isla de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y el este de Santa Cruz; mientras que en el oeste santacruceño se agrega aviso amarillo por nevada.

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Siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes.

Siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes.

Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

El SMN anticipa una jornada de lunes agradable, con temperatura entre 15° y 24° y vientos leves rotando entre el sudeste y el este, con cielo parcialmente cubierto. Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.

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El pronóstico para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

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