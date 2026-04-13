Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla por tormentas: las localidades más afectadas

Por otro lado, hay alerta amarilla por viento para la isla de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y el este de Santa Cruz; mientras que en el oeste santacruceño se agrega aviso amarillo por nevada.
Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores
El SMN anticipa una jornada de lunes agradable, con temperatura entre 15° y 24° y vientos leves rotando entre el sudeste y el este, con cielo parcialmente cubierto. Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.