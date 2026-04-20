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El 23 y el 24 de abril serán feriados: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes

Conocé cuáles son los asuetos inamovibles, trasladables y turísticos de 2026, qué fechas generarán jornadas libres de trabajo y cómo quedará conformado el calendario oficial en Argentina.

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24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.

24 y 25 de abril: ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?.

  • Se trata de un calendario que ordena descansos clave a lo largo del año.
  • Son fechas que se mantienen fijas sin cambios en la agenda oficial.
  • Las jornadas pueden moverse para generar fines de semana más largos.
  • Se trata de momentos del año donde se combinan historia, tradición y descanso.

23 y 24 de abril serán feriados: durante la última semana del mes, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán dos jornadas no laborables consecutivas que permitirán un descanso extendido para parte de la población. ¿Qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo desde el jueves y viernes?

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Se trata de fechas que fueron establecidas como días libres locales en distintos distritos bonaerenses por celebraciones vinculadas a aniversarios fundacionales y festividades tradicionales de cada comunidad.

Los principales beneficiados serán los empleados de la administración pública municipal, trabajadores del Banco Provincia y personal docente de las escuelas públicas de las localidades alcanzadas. En cambio, los comercios y empresas privadas podrán decidir de manera independiente si adhieren o mantienen su actividad habitual, según cada caso.

Por qué será feriado el jueves 23 y el viernes 24 de abril en 2026

Es importante aclarar que no se trata de un feriado nacional, por lo que estas fechas no alcanzarán a todos los trabajadores del país. En el caso del jueves 23 de abril, la jornada fue declarada no laborable en algunas localidades bonaerenses para conmemorar fechas históricas propias de cada municipio. Entre ellas se encuentra Los Pocitos, en el partido de Patagones, donde se realizará un nuevo aniversario fundacional de la comunidad. Al caer en jueves, muchas personas que trabajan dentro del sector público local podrán disfrutar de un descanso que se extiende hasta el fin de semana.

localidades buenos aires

El viernes 24 de abril también fue confirmado como feriado local en otros partidos de la provincia, entre ellos Marcos Paz y Tres Arroyos, donde se celebrarán nuevos aniversarios de fundación. En estos casos, la suspensión de actividades permitirá que quienes estén alcanzados por la medida puedan contar con un fin de semana largo de tres días. Estas fechas suelen ser especialmente significativas para cada distrito porque refuerzan la identidad local y dan lugar a actos oficiales, celebraciones culturales y encuentros comunitarios.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
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